'Snottebelle' barst in tranen uit na zwaardere straf 15 februari 2018

02u47 0 Brugge Een 18-jarige Servische dievegge van Roma-afkomst kreeg 37 maand cel voor meer dan 14 gauwdiefstallen in Brugge.

De vrouw viseerde telkens oudere mensen die ze hun portefeuille of handtas handig kon ontfutselen. Ze wachtte op het perron telkens tot haar slachtoffers in- of uitstapten om dan van de drukte gebruik te maken om handtassen of portefeuilles te stelen.





Meerdere diefstallen werden gefilmd door de camera's. Ze kreeg twee jaar effectief, maar ging in beroep in de hoop een lichtere straf te krijgen. Het openbaar ministerie zag het anders in en kwam tot een vordering van 37 maand, die uiteindelijk gegeven werd. Volgens de procureur-generaal is ze niet aan haar proefstuk toe. "Mensen gelijk gij worden van jongs af aan getraind om dergelijke feiten te plegen. Een 'snottebelle' gelijk gij heeft een flinke straf nodig om tot het besef te komen dat dit niet kan!" Na het horen van het arrest barstte ze in tranen uit, haar gehuil kon door het gebouw gehoord worden terwijl ze weggebracht werd. (DJG)