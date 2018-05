'Slimste mens' peter van afdeling voor jongeren met autisme 11 mei 2018

02u40 0 Brugge De Brugse journalist Xavier Taveirne, vorig jaar gekroond tot 'Slimste mens ter wereld', is peter van begeleidingscentrum Spermalie/Het Anker. Er staat onder meer een... quiz gepland.

De presentator wil zich inzetten voor de afdeling De Puzzel, waar jongeren tussen 12 en 21 jaar met autisme ondersteuning krijgen. Het overgrote deel van de jongeren volgt les in de secundaire school Spermalie die op dezelfde campus gelegen is. "Xavier toonde een grote betrokkenheid in de leefgroepenwerking en ging zelfs aan de slag om samen met de jongeren pizza's te maken", zegt verantwoordelijke Leen Nevens.





Boegbeeld

Taveirne wil zich nu engageren als peter van de afdeling. "Op geregelde tijdstippen zal ik aanwezig zijn om met de jongeren leuke activiteiten te ondernemen. Daarnaast wil ik samen met een aantal enthousiaste begeleiders een jaarlijks evenement uitwerken, dat geld in het laatje brengt voor extra's voor deze jongeren", vertelt Taveirne. Zo wordt er gedacht om in het najaar een grootschalige quiz te houden. "Een ideale taak voor mij", knipoogt de 'Slimste mens'.





"Wij zijn bijzonder trots om Xavier Taveirne te mogen voorstellen als boegbeeld voor onze afdeling. We hopen samen met hem meer begrip en aandacht te kunnen vragen voor de moeilijkheden van personen met autisme, zodat er kan gewerkt worden aan een meer autismevriendelijke samenleving voor alle jongeren en hun omgeving", vult Leen Nevens aan. (BHT)