'Slechtste buren' worden geïnterneerd GETERRORISEERDE BUURTBEWONERS REAGEREN OPGELUCHT MATHIAS MARIËN

22 februari 2018

02u29 0 Brugge Roepen, schelden, tieren, glasscherven smijten in het gras ... Binnenkort is het allemaal verleden tijd in de Dorpsstraat in Sint-Michiels. Luc en Laurette De Vos, de 'slechtste buren van land', worden geïnterneerd en moeten zo verplicht hun woning verlaten. Voor de buurt komt een einde aan het 'terrorisme' van broer en zus. "Dit is een godsgeschenk. Tot dinsdagavond zaten ze ons te bedreigen en uit te schelden. Eindelijk rust na bijna 50 jaar overlast", glundert Wilfried Cokelaere.

Zelden was een burgerlijke partij zó opgelucht met een uitspraak van de rechter van het Hof van Beroep in Gent. De buurvrouw van Luc De Vos (64) en zijn zus Laurette (66) barstte in tranen uit toen ze gisterenochtend het vonnis hoorde. Het oordeel van het Hof was dan ook duidelijk: broer en zus moeten geïnterneerd worden. Uit het rapport van de gerechtspsychiater bleek duidelijk dat beiden lijden aan een geestesstoornis. Voor de buurt allesbehalve een verrassing. "Maar toch is dit een enorme opluchting", vertellen ze in koor. "Het is positief dat ze eindelijk hulp zullen krijgen. Daar ijvert de buurt al jaren voor." Met de uitspraak komt een einde aan een schijnbaar eindeloos gerechtelijk proces. Twee jaar geleden zetten Luc en Laurette nog de Brugse rechtbank in rep en roer. "Kust mijn kloten", sneerde Laurette toen naar de rechter. Uiteindelijk werden ze onder politiebegeleiding naar buiten gebracht.





Glasscherven

Dat de daden van Luc en Laurette ver gingen, bewijst het verloop van bewoners in de Dorpsstraat. Doorheen de jaren verhuisden al verschillende gezinnen omdat ze de pesterijen van het duo niet meer konden verdragen. Onlogisch was dat niet, aangezien broer en zus zelfs glasscherven in de tuin van spelende kinderen gooiden. Ook zorgeloos spelen op straat zat er niet in. "Eén voet op straat en je wordt meteen uitgescholden", getuigde Cecile eerder in deze krant. De 77-jarige woont enkele huizen verderop en kreeg in de loop der jaren de lelijkste verwensingen naar het hoofd geslingerd. "Smeerlap, teef, vuile hoer ...", het passeerde allemaal de revue. Ook in het gooien met rotte eieren en emmers water bleken Luc en Laurette bedreven. "De vastgestelde geestesstoornis is een deel van de verklaring voor de scheldtirades en andere pesterijen", stelde de rechter gisteren. De zaak werd de voorbije jaren diverse keren uitgesteld. De dreigende straf hield hen echter niet tegen de straat verder te terroriseren. Om de kinderen van hun buren te pesten, klopten ze de hele nacht op de muren.





Eindelijk rust

Buurtbewoner Wilfried Cokelaere is opgelucht dat de twee geïnterneerd worden. "Eindelijk kan de rust in de straat terugkeren", zegt Wilfried. "Het is bijna niet te vatten dat er pas na bijna vijftig jaar ellende een einde aan komt. Tot dinsdagavond zaten ze ons te bedreigen. Vanuit hun venster toonden broer en zus hoe ze ons de keel wilden oversnijden." De beklaagden zelf waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Ze sloten zich op in hun woning en lieten de rolluiken enkel naar boven gaan om te kijken wie er voor de deur stond. Diezelfde deuren openen, deden ze niet. Luc en Laurette hebben nu een maand de tijd om in cassatie te gaan. Al zullen ze zich dan wel moeten focussen op eventuele fouten in het dossier om hun zaak hard te maken. Doen ze dat niet, is de Dorpsstraat binnen een maand verlost van hun kwelduivels.