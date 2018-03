"Schrik van ons leven beleefd" VISSERSBOOT UIT ZEEBRUGGE VAART TEGEN CARGOSCHIP MATHIAS MARIËN

22 maart 2018

02u47 0 Brugge Een vissersboot uit Zeebrugge kwam dinsdagmiddag op volle zee in aanvaring met een -veel groter- Maltees cargoschip. Als bij wonder hield de Vlaamse Z-121 Deborah er slechts een gehavend voorsteven aan over.

Gisterenvoormiddag kwam het vissersschip schijnbaar rustig de thuishaven van Zeebrugge binnengevaren. Op het eerste zicht deed niks vermoeden dat de bemanningsleden nog geen 24 uur eerder een zware aanvaring op zee meemaakten. De schade aan het voorsteven van de Z-121 Deborah verraadt echter dat het zestal door het oog van de naald is gekropen. "We hebben veel geluk gehad", bevestigt de bemanning. Dinsdagmiddag raakten ze in de buurt van het Franse Cherbourg betrokken bij een zware aanvaring op volle zee. De vissersboot kwam in aanraking met het Maltese cargoschip Britannica Hav. De Britannica, die staal vervoerde, maakte door de aanvaring slagzij en kwam ondersteboven te liggen in het water. Het schip van 82 meter lang bleef wel drijven aan het oppervlak.





Schrik van hun leven

De zeven Russische bemanningsleden werden relatief snel op het droge geholpen op de vissersboot nadat de Vlamingen hun reddingsboten uitgooiden. "Een Franse reddingshelikopter heeft hen vervolgens van ons schip geplukt. Eén iemand raakte onderkoeld", getuigt Robin Boone uit Blankenberge. De 23-jarige visser was aan het werk op de Z-121 en moest gisterenmiddag nog steeds bekomen van de gebeurtenissen. "We beleefden de schrik van ons leven. Je denkt nu eenmaal nooit dat zoiets jou kan overkomen", aldus Boone. Over hoe de aanvaring juist kon gebeuren, wil de bemanning zich niet uitspreken. Dat zal verder onderzoek door de Franse autoriteiten moeten uitwijzen. "Ik kon nog net een schim zien van het grote cargoschip. Voor we het wisten, zaten we erop. De impact was enorm. Al wil ik er zeker aan toevoegen dat er van drank of drugs geen sprake was", vertelt Robin. Opmerkelijk genoeg was het dus niet de 'kleine' vissersboot, maar wel het cargoschip dat slagzij maakte. "Vissersschepen zijn er nu eenmaal voor gekend om oersterk te zijn. Al beseffen we ook dat het geluk aan onze kant stond. Dit kon veel slechter afgelopen zijn."





Schipper gewond

Vlak na de aanvaring werd de schade aan de Z-121 Deborah op volle zee opgemeten. "Alles bleek nog waterdicht te zijn. Uiteindelijk konden we zonder problemen onze weg richting haven van Zeebrugge vervolgen. Een lange terugweg van 14 uur. Op dat moment probeer je zo weinig mogelijk te denken aan wat er zou kunnen gebeurd zijn. We konden rekenen op elkaars steun", klinkt het bij de bemanning. De schipper liep bij de aanvaring lichte verwondingen op aan het hoofd. Gisterenmiddag, na een emotioneel weerzien met hun familie, waren de vissers alweer volop bezig met werken in en rond hun schip. De schade aan het voorsteven zal zo snel als mogelijk hersteld worden.