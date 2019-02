's Werelds langste composietbrug komt vandaag naar Brugge Redactie

26 februari 2019

15u26 0 Brugge Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv plaatst vandaag, dinsdag, de eerste van twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen naast de Canadabrug in Brugge. Het gaat om 's werelds langste composietbrug uit één stuk.

De bestaande houten bruggen waren erg beschadigd en worden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet. Het is de eerste fietsbrug in Vlaanderen van deze omvang in glasvezelversterkte kunststof. Met een lengte van 42 meter elk worden het de langste composiet fietsers- en voetgangersbruggen uit één stuk ter wereld.

De vervanging van de fiets- en voetgangersbruggen gebeurt in opdracht van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid ondersteunen het project. De bruggen worden gemaakt in de FiberCore fabriek in het Nederlandse Rotterdam en geplaatst door aannemer West Construct nv.

De bruggen hebben een levensduur van meer dan 100 jaar en zijn bovendien flexibel en snel te installeren. In de tweede fietsers- en voetgangersbrug worden er sensoren geplaatst. De Vlaamse overheid hoopt met behulp van deze sensoren veel bij te leren over het ontwerp en het gedrag van deze bruggen. De brug weegt 22 ton en zal met kranen op haar plaats gehesen worden.

Tot en met dinsdag 26 februari om 16 uur zal de Maria Van Bourgondiëlaan, tussen Leopold I-laan en Kanunnik Van Hoonackerstraat, enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. (BHT)