's Middags geen ritjes met paarden door hitte 27 juli 2018

02u30 0 Brugge Ook de paarden in Brugge kreunen onder de hitte. De koetsiers beslisten door de aanhoudende hitte om tussen 14 en 17 uur geen toeristische ritjes te organiseren. "Een preventieve maatregel. Ook voor de paarden is het heel erg warm", zegt Vincent Stael, voorzitter van de Brugse koetsiers.

Wie vandaag een rondritje wil maken door het Brugse stadscentrum met een paardenkoets, kan dat enkel voor 14 uur of na 17 uur. De aanhoudende hitte dwingt de koetsiers om in te grijpen.





"Op zich kunnen paarden goed tegen de warmte. Maar de temperaturen lopen natuurlijk heel erg hoog op. We willen daarom geen risico nemen en laten de paarden enkele uren vroeger stoppen met hun werkdag", aldus Stael. Tussen 14 en 17 uur gaan de paarden dus op stal. Vanaf 17 uur kunnen andere paarden terug beginnen aan hun werkdag. Daarnaast gelden er nog enkele maatregelen. Zo mogen de paarden minder snel stappen én krijgen ze zo vaak mogelijk een beetje verkoeling. Ook drinkwater is op verschillende extra locaties voorhanden. De noodzaak hiervan, bleek gisteren op de rustplaatsen, waar de paarden de emmers met water gulzig leegdronken. Bovendien worden de paarden zo veel als mogelijk in de schaduw gezet. De maatregelen waren gisteren al van kracht en houden ook vandaag nog aan. Morgen wordt de situatie opnieuw bekeken. De toeristen hebben begrip voor de beslissing (MMB)