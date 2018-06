"Reitjes zijn Brugges vloeibare goud" 'PATRON VAN DE RONDVAART' EN STADSGIDS SCHRIJVEN BOEK BART HUYSENTRUYT

22 juni 2018

02u59 0 Brugge In een boek beschrijven de stadsgids Mia Lingier (68) en voormalig bootjesman Edmond Coucke (98) de opmars van het toerisme op het Brugse water. Ze noemen de reitjes het 'vloeibare goud'. "Dat een rondvaart duurder wordt, is maar logisch", vinden ze.

Edmond Coucke is niet de eerste de beste: 98 jaar en omschreven als de 'patron van de rondvaart' in Brugge. Hij startte als bootjesman in 1943. Hij was toen 23 jaar. "Mijn vader, die in 1905 een van de eerste bootjesmannen was, was net gestorven. Ik moest de zaak van hem overnemen", vertelt hij. "Uiteraard vaar ik nu niet meer. Het is mijn kleinzoon Frederik die ons bedrijf Gruuthuse verderzet. De vijfde generatie zit nu nog aan de kassa, maar staat klaar om letterlijk het roer over te nemen."





Triënnale

Natuurlijk heeft Edmond het Brugse toerisme sinds de Tweede Wereldoorlog zien veranderen, Zien toenemen, vooral. "Van de eerste schuchtere tochtjes tot het massatoerisme van vandaag. Als er een cruiseschip aanmeert in Zeebrugge, zetten hier enkele ogenblikken later 3.000 toeristen voet aan grond. En reken maar dat heel veel onder hen een tochtje met de stadsbootjes zien zitten."





Net daar schuilt de grote uitdaging, weet Mia Lingier, die het boek 'Het vloeibare goud: toerisme op en rond de Brugse reien' van bijna honderd pagina's en met 150 foto's schreef. Ze is al twintig jaar stadsgids in Brugge en het Ommeland. "Brugge moet de komende jaren uitkijken wat het met al die toeristen doet", zegt ze. "Wat dat betreft, heeft burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) een slimme zet in huis. Hij slaagt erin om via de Triënnale internationaal volk naar Brugge te lokken, maar hen vooral ook minder bekende pleinen en plaatsen te doen ontdekken. Dat legt minder druk op de zogenaamde Gouden Driehoek (het toeristisch centrum, red.)."





Burgemeesters

In het boek focust Lingier op de bijdrages van acht Brugse burgemeesters aan het toerisme op het water. "Amedée Visart de Bocarmé was de trendsetter in de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw. Hij zag dat er brood te verdienen viel met het Brugse water en liet de eerste bootjes toe. Ook Michel Van Maele, in de jaren zeventig, leverde een grote bijdrage. Hij liet de grootste baggerwerken plaatsvinden, zodat de reien beter bevaarbaar werden. En ook Patrick Moenaert verdient een vermelding. Onze vorige burgemeester stond aan de wieg van de Unesco-erkenning, een titel die Brugge veel toeristen heeft opgeleverd." Want, natuurlijk zorgen de toeristen voor wat overlast, maar toch vooral ook voor inkomsten. "Niet toevallig noemen we de reien ons vloeibaar goud. De stad krijgt bovendien 30 procent per verkocht ticket in kas. Het is een win-winsituatie. Dat de prijzen volgend jaar met 2 euro opslaan (van 8 naar 10 euro, red.), is bovendien maar logisch. De toerist krijgt er zoveel moois voor terug." 'Het vloeibare goud' is verkrijgbaar in de Brugse boekhandels.