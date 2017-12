"Reglement meer dan nodig" DIRK VAN TIEGHEM - 30 JAAR GIDS 02u29 0 Foto Benny Proot Dirk Van Tieghem.

Dirk Van Tiegem is meer dan 30 jaar gids in Brugge. Hij leidt de vereniging Hello Bruges, die 250 gediplomeerde gidsen groepeert. "De laatste jaren liep het de spuitgaten uit", begint hij. "Onder het mom van gratis rondleidingen kon iedereen op de Markt een groep van 50 tot 60 mensen meenemen doorheen de stad. Een gefundeerde opleiding hadden die Google-gidsen niet gevolgd. Ze moesten hun stemgeluid versterken om voor zo'n grote groep te kunnen spreken. Dat stoorde enorm." Zal het pasje én het reglement iets veranderen? "Ik hoop van wel. Het was meer dan nodig. Het pasje is de veruitwendiging van het reglement dat erachter zit." (BHT)