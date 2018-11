"Prins carnaval, speciaal voor Bryan" DANNY GEZELLE SPRINGT IN VOOR VRIEND NA ZWAAR AUTO-ONGEVAL BART HUYSENTRUYT

06 november 2018

02u26 5 Brugge Danny Gezelle (52) mag zich een jaar lang prins carnaval van Brugge noemen. Oorspronkelijk deed niet hij, maar zijn vriend Bryan De Coninck (24) mee aan de verkiezing. "Na mijn ongeval heb ik aan Danny gevraagd of hij wilde inspringen", zegt Bryan. "Fantastisch dat het gelukt is."

Een ernstig auto-ongeval op 4 februari van dit jaar zette de wereld van Bryan De Coninck op zijn kop. De jongeman slipte met zijn wagen langs de Pathoekeweg en belandde tegen een boom. Het verdict was niet min: een gescheurde aorta, lever en milt, gebroken bekken en ribben, dubbele beenbreuk, hielfractuur en gescheurde kruisbanden. Bryan lag vijf weken in coma en zit nu, tien maanden later, nog steeds in een rolstoel.





"Ik ben op dit moment nog volop aan het leren om weer te stappen", zegt hij. "De dokters hebben goede moed: ze zeggen dat ik nog jong ben en dat ik erdoor kan geraken. Ik heb uiteindelijk geluk gehad."





Nog maar pas had Bryan zich kandidaat gesteld voor de verkiezing van prins carnaval in zijn stad, of hij mocht die ambitie al uit zijn hoofd zetten. In zijn vriend Danny Gezelle vond hij een geschikte vervanger. "Ik ken Danny al een paar jaar. We zitten allebei in het carnavalswereldje en komen goed overeen. Ik wist dat Danny nog de ambitie had om ooit eens prins carnaval van Brugge te worden. Ik heb hem op mijn ziekenhuisbed gevraagd of hij er dit jaar al wilde voor gaan." Gezelle vroeg even bedenktijd, maar twijfelde eigenlijk nooit. "De vraag kwam onverwacht", zegt Danny Gezelle. "Ik heb Bryan gezegd dat ik me geen honderd, maar tweehonderd procent zou geven. Bryan was er op dat moment erg aan toe. Ik wilde dit voor hem doen."





Droom

Omdat er zich geen andere kandidaat aanmeldde, kreeg Danny II de scepter afgelopen weekend al in de handen gedrukt. Hij heerst vanaf nu een jaar lang als prins carnaval over Brugge, al stelt het feest in zijn thuisstad eigenlijk niet zo veel voor. "Brugge is geen carnavalsstad", is Gezelle eerlijk. "Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn best niet moet doen. De komende weekends schuim ik alle carnavalsbals in Vlaanderen af als prins van Brugge. Ik zal er mijn stad met heel veel trots vertegenwoordigen. Zeker ook tijdens de stoet volgend jaar. Dat moet een echt feest worden."





Tegen dan wil ook Bryan er graag opnieuw bij zijn. Hij komt uit een echt carnavalsnest en schuimt graag met zijn familie de bals af. "Ik probeer nu al af en toe met de rolstoel mee te gaan", zegt hij. "Mijn droom is om volgend jaar alsnog prins carnaval van Brugge te zijn. Danny weet het al: we zullen geen ruzie maken (lacht)."