"Prijzen in kalme periodes onder druk" JOERI VANDENBERGHE, LACE HOTEL 29 juni 2018

Joeri Vandenberghe van Lace Hotel op 't Zand kan de vraag van vzw Hotels om de kamerprijzen wat te verhogen alleen maar steunen. "Zeker in kalme periodes is het voor ons als driesterrenhotel een pak moeilijker om te concurreren met hotels in een hoger segment, omdat zij hun prijzen dan lager zetten. Het verschil tussen een kamer in een vier- of driesterrenhotel wordt dan verwaarloosbaar. Op zo'n moment moeten wij onze prijzen ook doen dalen."





(BHT)