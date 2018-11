"'Preus lik fjirtig' is mooiste uitdrukking" GEERT STADEUS BUNDELT ANEKDOTES EN BIJZONDERHEDEN OVER WEST-VLAMING CHRISTOPHE DECONINCK

29 november 2018

02u21 0 Brugge Hoe gedraagt de West-Vlaming zich aan tafel, in het buitenland, of in zijn eigen habitat? De Gentenaar Geert Stadeus zocht het allemaal uit. Hij bundelde talloze anekdotes en bijzonderheden over ons, West-Vlamingen en onze provincie in 'Het hoe en waarom van de West-Vlaming', dat vanaf vandaag in de boekhandels ligt.

Geert Stadeus (54) is een Oost-Vlaming in hart en nieren. Geboren in Heusden, maar na zijn studies is hij in Gent blijven plakken en hij woont er intussen al meer dan de helft van zijn leven. De eerste vraag die zich opdringt:





Hoe komt een Gentenaar er bij om de West-Vlamingen te gaan analyseren?





"Dat idee is ontstaan bij pot en pint, zoals dat wel vaker gaat. (lacht) Enige tijd geleden liep ik Sam De Graeve, uitgever bij Borgerhoff & Lamberigts, na lange tijd tegen het lijf. Wij zijn al vrienden van toen ik nog grapjes mee schreef voor De Slimste Mens. Al snel kwamen we op het idee om een reeks boeken te schrijven over de Vlaamse provincies, vertrekkend vanuit de clichés en de vooroordelen die bestaan."





Dit is het eerste boek uit de reeks. Waarom ben je uitgerekend in het Westen gestart?





"Als er nu één provincie is, die tegen vooroordelen moet opboksen, dan is het wel West-Vlaanderen. Ik ben bewust niet met Oost-Vlaanderen gestart, omdat ik vind dat er een zeker afstand moet zijn tussen de auteur en zijn onderwerp. Als er een boek komt over mijn eigen provincie, dan zal ik die beker wellicht aan me laten voorbijgaan en het door iemand anders laten uitwerken. Antwerpen zullen we trouwens voor het laatst houden, net omdat die zullen verwachten dat ze het eerst aan de beurt zouden komen", lacht hij.





Hoe heb je het aangepakt om expert te worden in de 'West-Flamalogie'?





"Ik ben al 15 jaar hoofdredacteur van het Snoecks jaarboek maar schreef eerder al een boek over taal en heb gewerkt als journalist en scenarist en 'humorleverancier' voor onder meer De Rechtvaardige Rechters, De Mannen van de Macht en Nieuwe Maandag op Canvas. Maar om Snoecks samen te stellen heb ik telkens een heel jaar en je kunt ook niet elke avond naar Netflix kijken, hé", lacht hij. "Ik kon het op verschillende manieren aanpakken: veldonderzoek door veel tijd in de West-Vlaamse kroegen door te brengen of mezelf beroepen op alle literatuur die al verschenen is over de provincie en haar inwoners. Ik heb wijselijk voor het tweede gekozen. Tot mijn eigen verbazing heb ik er slechts negen maanden over gedaan om alles uit te zoeken en uit te tikken. Een gewone zwangerschap, zeg maar. Tegelijk heb ik het volume bewust beperkt gehouden, want het is nooit mijn opzet geweest om een volledig overzicht te brengen van bijvoorbeeld alle uitdrukkingen of tradities. Dan zou ik eerder op 994 pagina's zijn gestrand, in plaats van 144."





Zijn er vooroordelen over de West-Vlamingen die je kunt weerleggen?





"Dat bleek lang niet zo evident te zijn. Ik heb het plan opgevat om een antropologische gids over de West-Vlamingen te schrijven, maar laat het liever over aan de lezer om uit te zoeken of de clichés al dan niet kloppen. Bij Baekelandt kun je je bijvoorbeeld gaan afvragen of hij met zijn Robin Hood-stijl een typisch West-Vlaamse figuur was, dan wel of hij daar juist tegen ingaat? Die vraag laat ik bewust in het midden."





Je brengt wel een ode aan de hardwerkende West-Vlaming, door de drie W's op te sommen waar het allemaal om draait : werk, werk, werk. Qua cliché kan dat wel tellen, maar klopt het ook?





"Tot mijn verbazing komen West-Vlamingen daar steevast zelf mee aandraven. Of werkelijk alle West-Vlamingen harde werkers zijn, dat betwijfel ik, maar ik ben wel gaan inzien dat wie het niet is, al gauw met de nek wordt aangekeken. Luie individuen kunnen hier niet gauw op respect rekenen. Verder is het aanpassings- en doorzettingsvermogen me opgevallen. Neem nu het verrijzenisverhaal van de fietsenmakers van Achielle. Nu zijn de fietsen superhip, maar dat was ooit heel anders. Ze vervaardigden aanvankelijk alleen het frame, maar werden bijna genekt door de spotgoedkope Aziatische fietsen die de markt overspoelden. Maar waar veel fabrikanten handdoek in de ring zouden gooien, hebben zij doorgezet en zijn ze afgewerkte fietsen gaan maken in plaats van alleen het frame. Met succes. Vakmanschap loont, zo blijkt."





In het boek heb je ook aandacht voor onze muzikale ambassadeurs. Wie ligt er het vaakst op ten huize Stadeus: Willem Vermandere, Flip Kowlier, Het Zesde Metaal, Kenji Minogue of Preuteleute?





"Wat het Zesde Metaal brengt, is buitengewoon mooi. Met Vermandere heb ik dan weer niet zo'n band. Ik werd het meest gecharmeerd door Kowlier met zijn 'welgemeende fuck you', al moet ik bekennen dat ik het al een paar keer op de radio had gehoord voordat ik enkele woorden herkende en door had dat het geen bizar Engels, maar Izegems was."





Een vraag die je als nieuwe West-Vlaanderenkenner bij uitstek nog zal worden gesteld: wat is jouw favoriete plekje in onze provincie?





"Persoonlijk vind ik het idyllische Damme iets heel bijzonders. Ik heb er per toeval een heel toffe B&B leren kennen langs de Vaart en daar trek ik steeds vaker naartoe als ik wat wil onthaasten."





Vind je er ook je favoriete West-Vlaamse gerecht?





"Nee, want dat heb ik nog niet. Maar wat ik heel dringend eens wil proeven is potjesvlees. Dat spreekt echt tot de verbeelding. Daar moet ik eerder voor naar de streek rond Veurne, niet?"





Klopt. Je somt in het boek ook heel wat tradities op. Wat heeft jou het meest verrast?





"Het feit dat ze in Zwevegem om de zeven jaar hun burgemeester scheren, tijdens de Mechaegelstoet. Dat is toch wel met voorsprong het vreemdste gebruik. Ik vraag me eigenlijk vooral af hoe ze dat zullen aanpakken als er ooit een vrouw de sjerp zal omgorden?"





Tot slot: wat is je favoriete West-Vlaamse uitdrukking?





"De mooiste is zonder twijfel 'preus lik fjirtig' (fier als 40 man), iets wat ik zonder het te verstaan wel kon begrijpen. Het is niet voor niets de spreuk waarmee de het provinciebestuur uitpakt, hoewel in de rest van Vlaanderen slechts weinigen het kunnen uitspreken zonder hun vals gebit in de punch te lanceren", lacht hij breed.





Het boek ligt vanaf vandaag in de winkels. Waarom moeten West-Vlamingen het zeker in huis halen?





"West-Vlamingen beschouwen hun eigen provincie als de mooiste, hun taal als de meest authentieke en ze prijzen hun collectieve eigenschappen. Dat maakt dat ze ook graag over zichzelf, maar ook over andere West-Vlamingen lezen en ik ben er van overtuigd dat iedereen er elementen zal uithalen die hij of zij nog niet wist. Ik heb de proef op de som genomen en wist al mijn 'test-West-Vlamingen' te verbazen."





'Het hoe en waarom van de West-Vlaming' telt 144 pagina's en wordt uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts.