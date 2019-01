‘Postjesdag’ in gemeenteraad: oppositie boos Bart Huysentruyt

15 januari 2019

19u54 0 Brugge In de gemeenteraad van Brugge zijn dinsdagavond de vertegenwoordigers aangeduid in diverse verenigingen en organisaties. Dat gebeurde met een geheime stemming.

De twee jongste gemeenteraadsleden Raf Reuse en Joannes Logghe hielden toezicht op de telverrichtingen. De oppositiepartijen lieten bij aanvang hun ongenoegen merken. “Alle betaalde mandaten worden netjes onder deze ‘mammoetcoalitie’ verdeeld", zegt N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem. “Waar het niet anders kan, wordt de oppositie wel wat kruimels toegegooid. Een habbekrats. In belangrijke verenigingen zoals het Concertgebouw, MBZ of Brugse Maatschappij voor Huisvesting hebben we geen stem of kunnen we niet zien wat er beslist wordt.”



Er werden in totaal 213 mandaten verdeeld. “Naar de oppositie gaan er maximaal vijftien", telt Van Tieghem. “Dat komt neer op amper zeven procent vertegenwoordiging. De grote verliezer is de democratie. Dit is niet in verhouding met de verkiezingsuitslag.” Ook Groen sluit zich aan bij de kritiek. “De burgemeester en schepenen zouden de vergoeding voor hun betaalde mandaten niet mogen opnemen. Ze worden immers fulltime betaald. Deze mandaten zijn part of the job”, vindt Raf Reuse. Idem ook bij Vlaams Belang: “Ik kan me vinden in de kritiek. Als de burgemeester zegt te willen luisteren naar de Bruggeling, dan mag je één derde van deze gemeenteraad niet negeren. Wij worden genegeerd.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageerde op de kritiek: “Het gaat niet om postjes pakken. Je wordt gemandateerd om de stad te vertegenwoordigen. Het aantal mandaten is veel groter dan zes jaar geleden door de integratie van het OCMW.” Hij werd bijgestaan door Pascal Ennaert (sp.a): “Veel van de betaalde mandaten zijn al teruggeschroefd. Deze discussie wordt gevoerd in elke Vlaamse stad.”