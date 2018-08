"Poppentheater is ode aan Pietje Puppe" Eind dit jaar voorstellingen in voormalig atelier Jan Hinderyckx BART HUYSENTRUYT

08 augustus 2018

02u41 0 Brugge Dudzele heeft er een attractie bij. In zijn vroegere atelier in de Sint-Lenardstraat bouwt Jan Hinderyckx (45) aan een klein (poppen)theater met bar. Eind dit jaar wil hij er zijn eerste voorstellingen geven. "Het is een ode aan mijn vader", zegt hij.

Veel Bruggelingen herinneren zich ongetwijfeld nog Piet Hinderyckx, alias Pietje Puppe. De in 2002 op amper 57-jarige leeftijd overleden poppenspeler startte ooit in de garage van zijn vader met voorstellingen voor één frank. Later deed hij dat in een theatertje in de Beenhouwersstraat, in de Rubenskelder en - meest gekend - in de Langestraat aan de Meulebrug. Daar beleefde Pietje Puppe hoogdagen in de horecazaak, het theater op de eerste verdieping en het museumpje daar nog eens boven. Op vraag van toenmalig burgemeester Frank Van Acker mocht Hinderyckx een stadspoppen- en marionettentheater uit de rond stampen in het oud-Concertgebouw. "Ik mocht op mijn achtste al mee de scène op. Tot mijn twintigste assisteerde ik vaak mijn vader", zegt Jan Hinderyckx. "De microbe heeft mij nooit losgelaten. Sinds een paar jaar kriebelt het weer om de poppen boven te halen. Heel veel materiaal is bewaard gebleven, ook uit de oude theatertjes van mijn vader."





In zijn vroegere atelier in de Sint-Lenardstraat is Jan sinds mei 2017 gestart met de bouw van zijn eigen theater ''t kl1 thé joater'. Het is nog niet helemaal klaar, maar vandaag oogt het al indrukwekkend. Er is een gezellige toog en een toekomstig podium. Het interieur doet denken aan de jaren 1900. Het olijfkleurige behangpapier vond hij in een oud winkeltje in Gent, de tussendeur is zijn oude voordeur.





De pilaren komen uit vroegere theaters en ook de oude poppen zijn her en der opgesteld. Licht- en speciale effecten zorgen voor beleving. Wie de schakelaar aanzet, krijgt een buzzer te horen. Zit je rustig iets te drinken aan de lange tafels, dan duwt Jan op de knop om wind door je haren te laten waaien. "Die effecten worden nuttig als we voorstellingen gaan geven. Er is ook hard gewerkt om de akoestiek te verbeteren", zegt hij.





Terug in de tijd

Jan is aannemer, gespecialiseerd in maatwerk voor meubels, keukens en badkamers en heeft alles in zijn theater zelf gemaakt.





"Elk vrij moment kom ik hier werken, of zoek ik spullen op tweedehandswebsites. Het is de bedoeling om bezoekers hier even terug te katapulteren in de tijd. Het poppentheater is een uitstervend vermaak, maar ik wil het hier graag in ere herstellen. Het is een ode aan mijn vader." Hinderyckx hoopt tegen december met een eerste voorstelling te komen. Ook stand-up komieken zijn in de toekomst welkom. Wie Jan nog kan helpen met oude gadgets of materiaal van Pietje Puppe, mag contact opnemen via hinderyckxjan@telenet.be.