"Politiepatrouilles, tot daaraan toe. Maar al die paardenpoep op straat!" INWONERS WIJZEN OP OVERLAST ÉN ONGEVALLEN MATHIAS MARIËN EN BART BOTERMAN

09 maart 2018

02u44 0 Brugge De inwoners van Zeebrugge hebben genoeg van de paardenpoep in hun straten. De federale politie patrouilleert er immers te paard om vluchtelingen op te sporen. "We zijn voor de aanwezigheid van de cavalerie, maar door die uitwerpselen gebeuren er zelfs ongevallen", vertelt Kelly Boussemaere. Zo kwam bromfietser Sergio Heirman (19) ten val.

Het onderwerp wordt sinds een tweetal maanden fel besproken in Zeebrugge. "Er ligt veel te vaak paardenpoep op straat en automobilisten, voetgangers, fietsers en bromfietsers hebben er last van. Soms liggen de uitwerpselen gewoon voor een garage en moeten bewoners er noodgedwongen doorheen rijden om buiten te geraken", vertelt Kelly Boussemaere uit de Rouaanstraat. Sergio Heirman uit de Azorenstraat kan over de overlast meespreken.





'Apple catchers'

Hij kwam woensdag rond 16.30 uur ten val met zijn bromfiets ter hoogte van de Visartbrug. "Ik reed van mijn stageplek naar huis. Nadat ik de brug had overgestoken, schoof mijn voorwiel weg, omdat ik per ongeluk door de paardenpoep was gereden. Ik kwam met een ferme smak tegen de grond terecht, maar had gelukkig enkel wat pijn aan mijn hand en een kras in mijn bromfiets. Het had geregend en dat maakte de uitwerpselen extra glad", vertelt Sergio. "Ik ben wel voorstander van patrouilles te paard om het probleem met transitmigranten onder controle te houden, maar de achtergebleven paardenpoep moet gewoon sneller worden opgeruimd", voegt Kelly Boussemaere toe. Ze wijst ook op het bestaan van de 'horse apple catchers' of paardenpoepzakken. "Die bind je rond het achterste van het paard en eens de staart omhoog gaat, gaat de zak open. Zo worden de uitwerpselen perfect opgevangen", legt ze uit.





Manke communicatie

Volgens Guy Theyskens, woordvoerder van de federale politie, die zijn de 'horse apple catchers' geen optie. "We hebben al meerdere modellen getest, maar ze blijken niet geschikt voor paarden geschikt bij lange patrouilles. Als de paarden ze langer dan twee uur dragen, beginnen de dieren schaafwonden te krijgen. Als onze paarden een boodschap achterlaten, proberen de politiemensen de stadsdiensten in te lichten met een sms'je met de locatie", zegt Theyskens. Maar die communicatie blijkt soms mank te lopen. "Onze medewerkers ruimen de paardenpoep meteen op als ze die zien, maar zijn niet altijd op de hoogte", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Ik zal actie ondernemen om de samenwerking tussen de politie en de stadsdiensten te verbeteren, zodat de paardenpoep sneller wordt opgeruimd."