"Plastic flessen niet eens gebruikt" SAMUEL (9) MAAKT SLINGER VAN ZWERFVUIL BART HUYSENTRUYT

15 mei 2018

03u00 0 Brugge Hij is pas negen jaar oud, maar inventief is Samuel Smid (9) zeker. De jongen heeft de voorbije maand al het zwerfvuil in de buurt van zijn huis verzameld. Het resultaat: een indrukwekkende toren van blikjes van bijna zes meter hoog. "Wij begrijpen niet dat mensen nog altijd zoveel vuilnis op straat gooien", zegt zijn mama, schrijfster Lara Taveirne.

'Het kind kwam terug van een wandeling met een trui vol blikjes. Allemaal in de berm gevonden, zei hij en hij gooide zijn buit kletterend neer. Een beetje somber bekeek hij de stapel aan zijn voeten.' En zo gaat de Facebookpost van schrijfster Lara Taveirne nog even door. Ze beschrijft hoe haar 9-jarige zoontje Samuel een paar weken geleden aan zijn opruimactie begon. "Hij besloot het een beetje groter aan te pakken en nam twee grote manden en zijn papa mee", zegt Lara. "Mijn pmd-zakken lieten ze met rust. Liever waren papa en zoon bezig met het aaneenslaan van alle blikjes. Daarna boorden ze er ook gaatjes in. Toen begon het vorm te krijgen: de grootste boom die we ooit in onze tuin zouden hebben."





Viraal

Indrukwekkend is het wel: de slinger van blikjes hangt aan een tak en is tot zes meter hoog. "En dan hebben we al de plastic flessen er niet eens in verwerkt. Tot ergernis van mama ligt dat vuilnis nog even aan de kant", knipoogt Lara. "Samuel is er zonder veel nadenken aan begonnen, maar ook hij is het beu dat er altijd blikjes in de berm worden gegooid. Ze komen van wielertoeristen, vissers of passanten. Bestuurders die hier passeren (het gezin woont op de grens van Brugge met Meetkerke, red), gooien hun vuilnis zelfs recht in onze tuin. Ongelooflijk!" Het berichtje dat Taveirne deelde op Facebook ging in geen tijd viraal. Nauwelijks een paar uur later hadden al 300 mensen de foto van het jongetje gedeeld.





"Sommige voorbijgangers dachten dat hier een kunstwerk stond van de Brugse Triënnale", glimlacht Lara. "Wat ik ook vaak te horen krijg, is dat de actie van mijn zoontje meer teweegbrengt dan om het even welke campagne. Ik hoop ook echt dat de boodschap is aangekomen en dat er iets verandert. In Duitsland zie je geen blikjes meer op straat omdat je daar statiegeld krijgt voor blikjes en petflessen." En ook Samuel hoopt dat er iets verandert. "Ik heb intussen wéér een pak blikjes verzameld. Er is dus nog werk aan de winkel." Mama en zoon hopen nu dat het werk ooit nog een plaats krijgt op de openbare weg.