"Pintjes 'gescoord'? Kruip niet achter stuur" TRICOLORE SNOEPJES VOOR DUIVELSFANS, MAAR OOK ALCOHOLCONTROLES

23 juni 2018

Voor en na de wedstrijd van de Rode Duivels delen Brugse politiemedewerkers vandaag tricolore snoepjes uit aan het Beursplein. "Wie pintjes heeft 'gescoord', vragen we om niet meer met de auto te rijden", zegt woordvoerster Lien Depoorter. Extra motivatie: na de match zijn er alcoholcontroles.







Vanaf 12 uur worden duizenden enthousiaste supporters verwacht op het Brugse Beursplein voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Tunesië. Rond het grote scherm zullen de pintjes ongetwijfeld opnieuw rijkelijk vloeien. Wie óók zeker aanwezig zal zijn in de omgeving, is de politie. Niet om voetbalfans meteen op de vingers te tikken, maar wél om hen te informeren over de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer. Zo geeft de Brugse politie een vervolg aan de ZAD-campagne - Zonder Alcohol en Drugs, die enkele maanden geleden met succes werd gelanceerd. Al lijkt ook de WK-koorts bij de blauwe brigade te hebben toegeslagen. In hun achterzak zitten namelijk snoepjes in de Belgische driekleur. "We hebben voor de gelegenheid onze ZAD-campagne een voetbaltintje gegeven", bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter.





Pillendoosjes

Concreet zullen de aanwezige politiemedewerkers honderden 'pillendoosjes' uitdelen met waarschuwingen over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer. De inhoud: een bijsluiter met richtlijnen. Als extraatje krijgen de gelukkigen een zakje met tricolore snoepjes. De politie liet die speciaal maken voor het WK voetbal en zal die vandaag uitdelen in de buurt van de parking onder 't Zand.





Ludiek

"Het is logisch dat we in de eerste plaats mikken op autobestuurders", zegt Depoorter. "Het opzet is simpel: wie pintjes 'scoort' tijdens of na de wedstrijd, kruipt best niet meer achter het stuur. Met de tricolore snoepjes willen we de boodschap op een ludieke manier kracht bijzetten. Alcohol en rijden gaan niet samen. Oók niet na een wedstrijd van de Rode Duivels."





BOB

In het WK-dorp zelf zal een tekstkar staan waarop de aanwezigen wordt gevraagd op voorhand na te denken over een BOB. Wie dat toch niet doet, heeft een grote kans om achteraf tegen de lamp te lopen. Ook na de wedstrijd zullen immers alcoholcontroles gehouden worden. Al kan de politie daar om begrijpelijke redenen geen exacte plaats of tijdstippen op kleven.





Duivelsfans die vandaag van plan zijn om met de auto richting Brugge te trekken, denken dus best twee keer na voor ze een pintje te veel bestellen. In het andere geval dreigen de WK-snoepjes voor sommigen een zure nasmaak te krijgen.