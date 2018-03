"Parkeerverbod is ramp voor handelaars" WERFWAGENS 'T ZAND STAAN MAAND IN SMEDENSTRAAT

05 maart 2018

02u29 0 Brugge Voor de handelaars van de Smedenstraat start een vervelende maand: de parkeerplaatsen voor hun deur worden voor een stuk ingenomen door werfwagens. Vandaag begint namelijk een nieuwe fase voor de afwerking van 't Zand. "Dit is een ramp voor een straat waar mensen snel hun inkopen doen", zegt Katrien Hautekiet van groenten- en fruitwinkel Huis Versyp.

Eigenlijk hadden de werken op het kruispunt Smedenstraat-Hoefijzerlaan en Vrijdagmarkt een week geleden moeten starten, maar het vriesweer veroorzaakte vertraging. Door de kou kon er geen asfalt aangebracht worden om de tijdelijke doorgang van 't Zand en Vrijdagmarkt naar de Hauwerstraat te maken. Wie dus de Smedenstraat wil bereiken, zal een omweg moeten volgen. Bovendien geldt er vanaf vandaag een parkeerverbod tussen het kruispunt van 't Zand en het kruispunt met de Kegelschoolstraat, aan schoenen Janssens. "Onbegrijpelijk", vindt Katrien Hautekiet van groenten- en fruitzaak Huis Versyp. "Een maand lang kunnen automobilisten niet in dat deel van de straat parkeren. Voor de Smedenstraat is dat een ramp, want we zijn een straat waar mensen snel hun inkopen doen. Dan moeten ze hun wagen in de buurt kwijt kunnen. Maar onder meer op het Beursplein is er al nauwelijks plaats."





Moeilijke tijden

De straat heeft het al een poos moeilijk door de werken op 't Zand. Die zijn anderhalf jaar aan de gang. Eerder deden de zaakvoerders van de pas gesloten Kwaliteitsslagerij Dirk al hun beklag. "Door al die wegenwerken, zeven jaar aan een stuk, verhuizen we naar Sint-Kruis", vetelden Dirk Vandewalle en Linda Claeys. Ook de wijnhandel van Volker Feuerstein sluit binnenkort de deuren en er wordt een overnemer gezocht voor Les Tartes de Françoise. "De werken in het centrum van Brugge hakken er stevig in", zegt Hautekiet. "Dat we even ingesloten zitten tijdens deze fase, is wel op voorhand gecommuniceerd, maar we wisten niks van een parkeerverbod."





Oppositieraadslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) klaagt de situatie op politiek niveau aan. "Het stopt niet voor de handelaars in de Smedenstraat. Ik vind dat dit bestuur maatregelen moet nemen om die mensen te helpen. Dit is een slechte coördinatie van de werken." Volgens het stadsbestuur is er voldoende gecommuniceerd over deze nieuwe fase in de werken, die tot 31 maart zal duren. "Het parkeerverbod is nodig, omdat werfwagens die plaatsen zullen innemen", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). "De werken op 't Zand zitten behoorlijk op schema, maar we zetten alles op alles om de last voor handelaars te beperken. Hier kunnen we niet anders dan af te sluiten voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Van zodra dat kan, zullen de parkeerplaatsen weer beschikbaar zijn."