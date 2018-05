"Pak ervaring opgedaan in L.A. en Parijs" MARIE DANNEELS (22) OPENT EIGEN NAGELSALON BART HUYSENTRUYT

26 mei 2018

02u50 0 Brugge Marie Danneels opent volgende week haar eigen Nails&Beauty-zaak langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. Straf, want Marie is pas 22. Maar ze heeft al ervaring zat. Ze werkte al op de modeweek van Parijs en geeft trainingen van in Los Angeles tot Zuid-Afrika. "Het voelt nooit als werken."

De naam Danneels doet in Brugge altijd een belletje rinkelen. Marie is kleindochter van uitbaters van Lederwaren Danneels op de hoek van de Sint-Amandsstraat en de Geldmuntstraat. Ze heeft er een tijdje gewerkt. Haar ouders hebben in Brugge bouwmaatschappij Danneels opgestart. "Zelf heb ik op school de richting handel gevolgd, maar dat bleek al snel niks voor mij. Mijn ouders hebben me uiteindelijk aangeraden om iets te doen waar ik me echt goed bij voelde. Zo ben ik bij de schoonheidszorg terecht gekomen."





Terwijl ze meehielp in de zaak van haar grootouders, begon ze in bijberoep als nagelstyliste. Marie leerde veel van de uitbaters van ASAP, een groothandel in schoonheidsproducten én schoonheidsschool in Brugge. "Dankzij Sofie Devlieger kreeg ik vorig jaar de kans om mee te gaan naar Los Angeles voor een cursus", zegt Marie. "Ik mocht ook de nagels van modellen verzorgen op Parijse fashionweek. Ik doe trainingen van Los Angeles tot Zuid-Afrika en behaalde zo mijn PhD Master Educator-diploma. Voor ASAP Nails&Beauty ben ik al twee jaar ambassadrice voor hun huismerk en geef ik er elke week les."





5.882 volgers

Op die manier maakt Marie Danneels naam in het wereldje. Op Instagram heeft ze maar liefst 5.882 volgers. Die hebben de laatste dagen gemerkt dat ze alles klaarstoomt voor de opening van haar eerste eigen zaak. "Ik werk nu nog vanuit het ouderlijk huis in Varsenare. Daar heb ik het bureau van papa helemaal ingepalmd. Maar omdat het zo goed gaat, wordt die ruimte echt te klein. Daarom was ik op zoek naar een eigen stekje."





Passie

Tijdens het eerste weekend van juni gaat de zaak open: elke dag van maandag tot en met zaterdag. Marie wordt bijgestaan door twee medewerkers, die onder meer ook suikerontharing en medisch pedicure verzorgen. "Op zondag geef ik dan nog opleidingen", voegt Marie toe. "Het is druk, ja. Ik ben heel gepassioneerd in mijn job als nagelstyliste, sta fulltime in mijn zaak en geef les in heel België en Nederland. Maar dit voelt voor mij nooit als werken. Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik geloof dat je zo het meeste bereikt. Ik geef die boodschap ook mee aan jongeren om hen te motiveren in hun eigen dromen en doelen te geloven, net zoals ik."