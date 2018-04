"Opstelling Meifoor? Ongezien in Vlaanderen" BEURSPLEIN 'ALS LABYRINT' WORDT CENTRALE LOCATIE BART HUYSENTRUYT

06 april 2018

02u44 0 Brugge De Brugse Meifoor, vanaf 20 april drie weken lang in de binnenstad, krijgt een ongeziene opstelling. Het Beursplein wordt uitzonderlijk het centrale plein. "De opstelling is ongezien voor Vlaamse kermissen", zegt foorkramer Guido Herman.

De werken op 't Zand en het Koning Albert I-plein hebben gevolgen voor de 818de Meifoor. De meeste van de zowat honderd attracties verhuizen naar het Beursplein, de nieuwe en eenmalige centrale locatie van de foor. In het verleden stonden daar al wat vaste waarden opgesteld, maar deze editie wordt toch bijzonder.





Unieke belevenis

"Wie de kermis op 't Zand gewoon was, weet dat er altijd met kleine straatjes werd gewerkt. Bezoekers konden telkens het parcours van de ene tot de andere kant van het plein bewandelen. Dit jaar zal dat helemaal anders zijn. We kiezen voor één centrale toegang via de kant Hauwersstraat. Bezoekers zullen als het ware omgeven worden door lawaai, geuren en ambiance, want de attracties worden in een soort labyrint opgesteld. Je bent als bezoeker dus bijna verplicht om het uitgestippelde parcours te volgen. Dat zal een unieke belevenis zijn, want volgend jaar zijn we van plan om terug te keren naar 't Zand", zegt foorkramer Guido Herman.





Om de band met het verleden niet helemaal door te knippen, komen er enkele kleinere attracties op 't Zand ter hoogte van het Concertgebouwen en de horecazaken daar. Ook een gedeelte van het Koning Albert I-park, het deel waar niet gewerkt wordt, zal nog plaats bieden aan een aantal vaste waarden. Want, dit jaar wordt volop gekozen voor de vaste attracties van de Brugse Meifoor. Dat zijn onder meer de Polyp, de autoscooter, de G-force en de metershoge Eclipse. De imposante waterbaan wordt dit jaar opgebouwd op het Beursplein. Tot slot vind je ook nog wat attracties op het Simon Stevinplein. Een week lang zorgt Star FM voor live radio vanop de foor. Speciale dagen zijn de openingsavond op vrijdag 20 april, waar kinderen geschminkt en verkleed vanaf 17.30 uur welkom zijn aan het Concertgebouw. Om 22.30 uur is er vuurwerk. Op maandagavond 30 april is er een lasershow en woensdag 2 mei tussen 14 en 18 uur komen drie grote figuren van Paw Patrol voor animatie zorgen. Op vrijdag 11 mei is er dan de verminderde prijsdag. De Brugse marktkramers verhuizen op zaterdag naar de Boeveriestraat of Hauwersstraat.