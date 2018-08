"Opening valt samen met feest 't Zand" BEKENDE BRASSERIE LA FUENTE HEEFT NIEUWE UITBATERS BART HUYSENTRUYT

31 augustus 2018

02u28 0 Brugge De bekende brasserie La Fuente op 't Zand aan de kant van de Vrijdagmarkt heropent komende zaterdag de deuren. Lorenz Carpentier (27) en Elisia Welvaert (22) blazen de zaak nieuw leven in. "Toevallig valt onze opening samen met het feest voor het nieuwe plein", glundert het koppel.

Een groot feest moesten Lorenz en Elisia niet bestellen, want op zaterdag worden enkele duizenden Bruggelingen op 't Zand verwacht voor de langverwachte heropening van het plein. Twee jaar lang is gewerkt aan Brugges grootste plein, dat vanaf zaterdag weer intensief gebruikt zal worden voor evenementen.





Het is een meevaller voor de jonge, nieuwe uitbaters van La Fuente, dat vorige zondag na veertien jaar onder het bewind van Hendrik en Melissa de deuren sloot. Maar de zaak heeft dus heel snel nieuwe uitbaters gevonden. "Ik ken La Fuente al een hele tijd", zegt Elisia Welvaert uit Brugge. "Ik heb er twee jaar lang telkens op zaterdag mee geholpen. Toen ik op een namiddag met mijn vriend Lorenz op een terrasje zat, zag ik dat de zaak over te nemen stond. Die dag nog zijn we naar de bank gegaan om te kijken wat we konden doen. Het is allemaal heel snel gegaan."





Bewakingsagent

Lorenz Carpentier, die oorspronkelijk uit Eernegem komt, heeft geen ervaring in de horeca. Maar de bewakingsagent ziet een avontuur wel zitten. Hij en Elisia zijn anderhalf jaar samen en wagen de sprong. "Niet alleen beginnen we samen een zaak, maar we gaan hier ook nog eens voor het eerst samenwonen. Het is wel heel spannend allemaal, maar we hebben er alle vertrouwen in."





Het concept van La Fuente blijft overeind. Het interieur is zo goed als hetzelfde gebleven. Er zijn zo'n vijftig plaatsen binnen en vijftig plaatsen buiten. Het zonnige terras is uiteraard de absolute troef van La Fuente, dat eigenlijk zoveel betekent als...de fontein. "Maar die is er helaas niet meer op dit plein", zegt Elisia Welvaert. "Toch wilden we de naam graag behouden, omdat de fontein altijd verbonden was met 't Zand. Als je straks binnenkomt, zal er een groot schilderij ophangen van de fontein, als knipoog naar het verleden."





In La Fuente kan je terecht voor een goed glas en voor gezonde hapjes en tapas. Vooral de bruschetta's, een broodspecialiteit uit Italië, moeten straks de klanten aanspreken. La Fuente is vanaf september op dinsdag en woensdag gesloten en op andere dagen geopend vanaf 10 uur tot iets na middernacht. Tijdens de zaterdagmarkt zwaaien de deuren iets vroeger open.





Wie het feest komende zaterdag op 't Zand wil meemaken, komt vanaf 19 uur naar het plein. Zes Brugse harmonieën zorgen voor muziek. Nadien volgt een gratis receptie en een feest vol dans, muziek en straattheater.