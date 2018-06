"Ook consument kan zijn gedrag aanpassen" 04 juni 2018

De Proper Stand Lopers verzamelden zaterdag eerst op het strand voor een opruimactie en trokken daarna naar Delhaize Searena in Oostende om deel te nemen aan de Plastic Attack. Er waren op 28 plaatsen in ons land zo'n actie gepland, waaronder ook in Brugge. In Oostende verzamelde een kleine delegatie om samen te winkelen en daarna al het plastic te verwijderen dat eigenlijk overbodig is. Zelfs met de kleine delegatie konden de actievoerders toch een grote hoop single-use-plastics achterlaten in de winkel. "We hebben bewust voor Delhaize gekozen omdat zij aangekondigd hebben dat ze de excessen qua plastic willen herbekijken. We willen er dan ook echt een positief verhaal van maken en tonen aan andere warenhuizen dat het wel degelijk mogelijk is om hun producten minder te verpakken in plastic", aldus Tim Corbisier.





Herbruikbare potjes

De groep wijst weliswaar niet enkel naar de distributeurs. "Door deze actie ben ik zelf gaan beseffen dat je mits wat voorbereiding voor je gaat winkelen al dat plastic niet nodig hebt. Je neemt gewoon wat herbruikbare potjes mee naar de winkel en je neemt je charcuterie of kaas gewoon zo mee uit de slagerijafdeling bijvoorbeeld. De grootwarenhuizen kunnen daar op inspelen. De consument kan zijn gedrag ook wijzigen." Bij Delhaize waren ze op de hoogte van de actie en gaven ze ook een toelichting over de acties die ze al doen. Zo wordt het papier en karton dat geproduceerd wordt in grote balen terug naar het distributiecentrum gestuurd om te recycleren. (LBB)