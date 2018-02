"Ook bij ons wooncontainers in tuinen perfect mogelijk" 27 februari 2018

02u33 0 Brugge Mobiele mantelzorgwoningen kunnen ook in Brugge een meerwaarde bieden. Dat vindt raadslid Sandrine De Crom (Open Vld), die het voorstel vandaag op de agenda van de gemeenteraad plaatst.

Het gaat om flexibele en rolstoeltoegankelijke wooncontainers, die in één dag in je tuin kunnen worden geplaatst of weggehaald. Het idee komt overgewaaid uit Nederland. "Zeker wanneer mensen intensieve zorg nodig hebben, is het prettig om ze dichtbij te hebben", zegt De Crom. "Zorgbehoevende ouderen zouden door de mobiele woningen langer in de omgeving van hun familie kunnen blijven. In Gent heeft het OCMW als eerste in Vlaanderen geïnvesteerd in een mobiele mantelzorgwoning en het kreeg hiervoor 120.000 euro steun van de provincie Oost-Vlaanderen." OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) vindt het principe wel interessant. "We volgen het experiment in Gent op de voet, maar het is toch niet zo vanzelfsprekend. Plots komt er een grote caravan in de tuin te staan. Ook qua domicilie is het niet zo duidelijk." (BHT)