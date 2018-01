"Omega-profielen aan fietstunnel hebben geen nut" 02u37 0 Benny Proot Een fietsster wurmt zich tussen de profielen langs de Diksmuidse Heerweg. Brugge De omega-profielen langs de Diksmuidse Heerweg richting de fietstunnel onder de N31 Expresweg, doen in de buurt de wenkbrauwen fronsen. Door de ijzeren hekjes worden de fietsers nu verplicht om het fietspad en de kasseistrook te gebruiken.

"Die kasseistrook wordt nu gemeden door de fietsers omdat de bocht na de tunnel te kort is en de kasseien helemaal niet fietsvriendelijk is", zegt Andries Neirynck van het Bloemendalecomité. Ook schooldirecteur Eddy Boutens van De Triangel snapt de ingreep niet. "Volgens mij zou het beter zijn om het voetpad, dat nu nauwelijks gebruikt wordt, te nivelleren, zodat het fietspad breder wordt en rechtstreeks uitkomt in de fietstunnel. Door het voetpad wat op te schuiven richting de gebouwen van de Manitobaschool, kunnen de zeldzame voetgangers daar ook aan hun trekken komen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om ook nog eens te pleiten voor een totaal parkeerverbod aan het fietstunneltje. Zo'n verbod zou de zichtbaarheid voor het uitrijdende fietsverkeer enorm verbeteren." De stad Brugge laat bekijken of er iets aan de gewijzigde situatie kan veranderd worden. (BHT)