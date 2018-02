"Oldtimer gekocht? Wij leren je ermee rijden" ROCK 'N ROLL CLASSICS GEEFT NIEUWE EIGENAARS TIPS EN TRICKS BART HUYSENTRUYT

24 februari 2018

02u37 0 Brugge "Een bocht nemen met een oldtimer: dat moet je leren." Bij Rock 'n Roll Classics, een zaak die classic auto's opknapt en verkoopt, starten ze met een 'Academy' om nieuwe eigenaars onder meer rijbehendigheid en fiscale tips mee te geven.

Rock 'n Roll Classics bevindt zich sinds twee jaar langs de Lieven Bauwensstraat. Om aan te tonen hoe het jonge bedrijf de voorbije 24 maanden is gegroeid, moet je maar even hun personeelsbestand bekijken. Begin 2016 was dat nog één technicus, nu heeft de oldtimergarage al 15 mensen in dienst. Er kwam zopas een extra atelier bij: goed voor een verdubbeling van de oppervlakte tot 1.600 vierkante meter. "We hebben ons vooral gespecialiseerd in het opknappen van oude oldtimerwagens. Dat gaat van motoren reviseren tot het koetswerk oplappen", zeggen zaakvoerders John Calemeyn (40) en Thijs Verhage (37). "Maar we kopen ook oldtimers en doen er van de hand. Nu staat er een vijftiental wagens te koop in de showroom. We hebben er de voorbije twee jaar zo'n tachtig verkocht."





1 miljoen euro

De prijzen variëren ook sterk: van een oldtimer met een prijskaartje van 30.000 euro tot auto's die meer dan een miljoen euro kosten. "Je hebt tegenwoordig allerlei soorten kopers: echte liefhebbers, maar ook investeerders of mensen die wat geld opzij hebben en hopen dat een oude auto later nog een extra centje opbrengt."





Rally

Omdat niet iedereen zomaar weet wat een oldtimer inhoudt, start de zaak nu een eigen Academy op. Tot vier keer per jaar nodigen ze eigenaars uit om te praten over hun wagens. Ze halen er ook een professional bij die hen tips aanreikt, bijvoorbeeld over het rijden met een classic car. "Iedereen weet wel hoe hij een auto vandaag moet besturen, maar die oude wagens vergen toch een aanpassing. Wie te hard de bocht in gaat met zo'n oldtimer, riskeert brokken te maken. Ook het schakelen is zo eenvoudig niet. Binnenkort nodigen we ex-autocoureur Jeffrey Van Hooydonck uit om rijbehendigheidstrucs aan te leren. Er komt ook zeker nog een fiscalist langs om wat uitleg te geven over het financiële luik." De eerste les gaat over rally rijden, want heel veel eigenaars willen met hun dure voertuig deelnemen aan wedstrijden. "Terecht", vindt Thijs Verhage. "Maar dan moeten ze natuurlijk wel wat duiding krijgen over wat zo'n rally precies inhoudt. Het is de bedoeling dat een oldtimer blijft rijden. Wie de wagen enkel koopt om in een garage te zetten, zal bedrogen uitkomen."





App

Niet alleen het team en de oppervlakte bij Rock 'n' Roll Classics zijn uitgebreid, maar ook aan de beleving wordt gewerkt. "We lanceren binnenkort een app waarmee onze klanten kunnen volgen wat er allemaal verandert aan hun wagen. Ze kunnen als het ware stap voor stap en live het proces in de werkplaats bekijken."





Inschrijven via www.rnrclassics.be.