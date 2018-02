"OCMW-bistro is oneerlijke concurrentie" HORECA BRUGGE EN UNIZO HEKELEN GOEDKOPE MENU IN DE GARVE BART HUYSENTRUYT

21 februari 2018

02u38 0 Brugge Zowel Unizo als Horeca Brugge vinden het niet kunnen dat inwoners aan 6 of 8 euro een kleine menu kunnen eten in OCMW-bistro De Garve. Volgens de belangenverenigingen is dat oneerlijke concurrentie. "Je kan de kwaliteit niet vergelijken met die in een restaurant", reageert OCMW-voorzitter Dirk De fauw.

U las het vorige week al in deze krant: de OCMW-vereniging Mintus opende in het dienstencentrum een eigen bistro, waar niet alleen de 65-plussers, maar voortaan alle Bruggelingen een aperitief, hoofdgerecht en dessert kunnen kiezen aan 8 euro. Wie twee dagen vooraf reserveert, betaalt zelfs maar 6 euro. "Voor die prijs kan je thuis niet eten", zei een van de eerste klanten. Het concept, nieuw voor Brugge maar ook al in andere gemeenten opgestart, valt niet in goede aarde bij de plaatselijke afdeling van Unizo. "Het is oneerlijke concurrentie", klinkt het. "Een gesubsidieerde bistro snoept zo klanten af van restauranthouders die hard hun best doen."





Hulpbehoevend

Ook oppositiepartij N-VA, die wel zijn goedkeuring gaf in de OCMW-raad, roert zich. "Het pilootproject, in samenwerking met de OCMW-keuken Ruddersstove, werd voorgesteld als een kans voor Brugse senioren om met vrienden of kleinkinderen gezellig samen te tafelen, als zelf koken niet langer haalbaar is. Maar in de praktijk wordt het initiatief nu open getrokken voor alle Bruggelingen. En dat is onaanvaardbaar", vindt OCMW-raadslid Françoise Van Hoorebeke (N-VA). "Dit heeft een negatieve impact op de Brugse horecazaken, die het al moeilijk genoeg hebben. In de volgende OCMW-raad en in de gemeenteraad van volgende week zullen we aandringen dit bij te sturen. Laat ons uitzoeken hoe we voor Brugse senioren iets gelijkaardigs kunnen organiseren in samenwerking met de horeca. Op die manier varen bejaarden én handelaars er wel bij."





Bij Horeca Brugge klinkt dezelfde kritiek. "Die maaltijden zijn echt wel spotgoedkoop. Ik pleit ervoor om op zijn minst 12 euro te vragen, zodat het verschil met de horecazaken niet té groot is", zegt voorzitter Karel Hessels, ook de man van N-VA-politica Nele Caus. "Ofwel keren ze terug naar het oude systeem, waarbij enkel hulpbehoevende mensen er welkom zijn." Volgens OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) is de discussie fel overroepen. "Er zijn sinds vorige week tien nieuwe gebruikers, onder wie slechts één koppel dat niet ouder was dan 65 jaar. Het gaat bovendien om diepvriesmaaltijden die ter plaatse opgewarmd worden. Je kan de kwaliteit dus niet vergelijken met die in een restaurant. Er zijn bovendien slechts een paar mogelijke gerechten en een beperkt aantal zitplaatsen. Ik denk echt niet dat de horeca hier grote hinder van zal ondervinden."