"Ober hield me in een wurggreep" POLITIE ONDERZOEKT INCIDENT IN CAFÉ PUNTA EST MATHIAS MARIËN

04 mei 2018

02u39 0 Brugge De Brugse politie onderzoekt een incident tussen een caféganger en ober van Punta Est. Klant Alex Monballiu stelt dat hij in een wurggreep werd gehouden. "Maar die man vergeet er wel bij te zeggen dat hij eerst mijn personeel verbaal én fysiek lastigviel", pareert zaakvoerder Pieter Buysse.

Het voorval deed zich dinsdagmiddag voor op het terras van Punta Est langs de Predikherenrei. "Ik was op weg naar Red Rock Rally (festival in het Astridpark, red.) toen ik plots enkele vrienden zag zitten op het terras", vertelt Alex Monballiu. "Ik besloot even te stoppen en een praatje te slaan. Het was gezellig, dus bleef ik langer 'hangen' dan voorzien. Maar plots kwam een garçon cocktails op onze tafel zetten die we helemaal niet hadden gevraagd. 'Oké, we drinken die gewoon op en zien straks wel hoeveel ze kosten', dacht ik." Enkele ogenblikken later besloot Alex toch verhaal te halen aan de bar.





"Een kwartier lang werd ik daar genegeerd. Toen ik mijn stem verhief en vroeg wanneer iemand zou luisteren, hoorde ik een diepe zucht. 'Je moet zo arrogant niet doen', reageerde ik. Seconden later voelde ik hoe een barman me langs achter aanviel en in een wurggreep hield", aldus Monballiu.





Volgens de Bruggeling duurde het een tijdlang voor de ober de wurggreep loste. "Ik moest zelfs teken doen dat ik verstikt raakte. Zo erg was het", vertelt Alex. "Toen hij me loste, ben ik gedesillusioneerd weggewandeld. Toen ik hen enkele uren later een bericht stuurde op Facebook om excuses te vragen, kwam er geen reactie. Daarom diende ik klacht in bij de politie voor opzettelijke slagen en verwondingen." De 46-jarige man ging ook langs de dokter om medische vaststellingen te doen. Die stelde een gekneusd weefsel aan het strottenhoofd vast. Toch lijkt het erop dat de zaak - zoals wel vaker - twee kanten van het verhaal heeft.





Bij Punta Est bevestigen ze meteen het incident. "Maar het zit wel wat anders in elkaar dan meneer beweert", zegt zaakvoerder Pieter Buysse.





Zelfverdediging

"Ik was dinsdag zelf aan het werk en had al langer door dat die man duidelijk boven zijn theewater was. Hij was aan het roepen en zat met zijn 'botten' op tafel. Verscheidene keren vroeg ik hem om dat niet meer te doen. Plots stond hij in het midden van onze bar. Opnieuw vroegen we hem uit de weg te gaan, waarna hij onze barvrouw begon uit te schelden", aldus Pieter. "Hij bleef doorratelen over die zogezegd niet-bestelde cocktails. Maar vlak voordien hadden zijn vrienden die besteld... Toen een van mijn barmannen vroeg om te kalmeren, viel die man hém aan. Hij vloog naar zijn keel, waarna er effectief is ingegrepen. Maar dat was pure zelfverdediging. We hebben alles op camerabeelden en hebben die aan de politie gegeven. Die zullen snel duidelijkheid brengen." De zaakvoerder wil de zaak niet op de spits drijven en dient voorlopig geen klacht in. "Eerlijk? Ik weet niet of we hier veel energie in moeten steken. Bij Punta Est is iedereen welkom, dat is algemeen geweten."