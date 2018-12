«Nu richten we al onze pijlen op L.E.S.S én Parijse bistro» Vrijdag sluit Hertog Jan, maar De Mangeleer en Boudens rusten niét

Bart Huysentruyt

18 december 2018

16u20 0 Brugge “Ik heb al een traan gelaten. Het is niet niks, na zestien jaar een levenswerk afronden.” Driesterrenchef Gert De Mangeleer (41) is openhartig tijdens de laatste week van ‘zijn’ Hertog Jan. Hij en zijn rechterhand Joachim Boudens (38) sluiten vrijdagavond voorgoed de deuren. Maar 2019 oogt rooskleurig: L.E.S.S verhuist naar ‘t Zand. En er komt ook een Parijse bistro... “met klassieke keuken op topniveau”.

‘Business as usual’ in Hertog Jan in Zedelgem, waar de driesterrenzaak van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens als vanouds drukbeklant is. Het wellness-sfeertje dat je overvalt in de inkomhal, verdwijnt snel als je de bedrijvigheid in de keuken bekijkt. Dat doen De Mangeleer en Boudens vanop de eerste verdieping van de hoeve, van waaruit ze een prima zicht hebben op de bewegingen in het restaurant. Het is drie uur in de namiddag en de gasten genieten stilaan van het dessert. Glimmende, kleurrijke macarons staan klaar op een rollend tafeltje.

Niets doet vermoeden dat de geoliede machine na vrijdag uit elkaar gehaald wordt. Letterlijk zelfs, want de veertig personeelsleden verhuizen niet allemaal mee naar de nieuwe locatie en het nieuwe restaurant op ’t Zand in Brugge. “We hebben onze mensen een jaar geleden op de hoogte gebracht van onze beslissing om te sluiten”, zegt sommelier en zaakvoerder Joachim Boudens. “Dat was schrikken. Met elk afzonderlijk hebben we daarna een gesprek gevoerd. Waar lagen hun ambities? Het heeft me veel plezier gedaan dat bijna iedereen ervoor koos om tijdens het laatste jaar aan boord te blijven. Met de meesten onder hen gaan we verder: Pieter, die hier al jaren in de keuken werkt, wordt de chef van onze nieuwe zaak in Sint-Michiels. Ook anderen kunnen daar terecht, nog anderen worden deel van L.E.S.S op ’t Zand. Het doet raar om hen uit elkaar te trekken, maar het kan niet anders.”

Parijse bistro

Wie hun toekomstplannen niet kent, moet nu even goed opletten. Het huidige pand in Zedelgem, waarin ze pas 4,5 jaar geleden intrek namen, verdwijnt niet. Daar was tot enkele maanden geleden nog twijfel over. De hoeve wordt een plaats voor experimenteren en administratie. De Mangeleer wil er vijf keer per maand een gastronomische gastentafel organiseren in een veel intiemere setting. Ook gastchefs uit het buitenland kunnen er hun kookkunsten tonen. Restaurant L.E.S.S in Sint-Michiels, de vroegere locatie van Hertog Jan, verhuist midden februari 2019 naar ’t Zand in Brugge. Aan het concept wordt hooguit een beetje gesleuteld. Momenteel wordt onder het hotel ‘t Zand hard gewerkt aan de inrichting. En dan is er nog een derde restaurant, met opening in juni 2019, op de huidige locatie van L.E.S.S langs de Torhoutsesteenweg. Dat voorlopig naamloze restaurant focust op de traditioneel Frans-Belgische keuken op topniveau. “Het wordt een typisch Parijse bistro. Dat is althans de sfeer die we daar willen creëren", zegt Gert De Mangeleer. “Vol-au-vent, paling in ‘t groen, poulet de Bresse, kalfstong in madeirasaus...: we keren er terug naar de klassieke keuken, maar dan op topniveau.”

Geroddel

De plannen zijn niet min en ontkrachten de geruchten over ‘problemen’ bij Hertog Jan. “Ik weet dat er veel geroddeld werd over de sluiting van Hertog Jan”, zegt Gert De Mangeleer. “Maar er is geen ruzie tussen Joachim en mij. We zijn ook niet failliet (lacht). We voelden gewoon dat we met Hertog Jan alles hadden bereikt: één ster, twee sterren, drie sterren, een verhuis… We leven in een vluchtige wereld. Mensen willen geprikkeld worden. Ik denk dat de tijden van drie generaties aan het fornuis in sterrenrestaurants voorbij zijn.”

We zijn niet failliet (lacht). We voelden gewoon dat we met Hertog Jan alles hadden bereikt: één ster, twee sterren, drie sterren, een verhuis… Gert De Mangeleer

En toch, zo zegt De Mangeleer, is de afscheidsweek emotioneel. “Ik ben veel emotioneler dan Joachim”, glimlacht Gert. “Ik heb al een traan gelaten, ja. Het doet me wel wat. Dit is ons levenswerk. Zestien jaar van ons leven hebben we daar als topsporter voor geleefd. Het hoofdstuk komt ten einde en dat doet iets.”

Beste maat

De twee jeugdvrienden hangen hun wagonnetje niettemin opnieuw aan elkaar. Ook in de toekomst blijven ze samenwerken. “Het is nooit in onze gedachten opgekomen om dat niét te doen”, zegt Joachim Boudens. “We hebben samen onze dromen verwezenlijkt. En dat gaan we blijven doen.” De Mangeleer knikt geamuseerd: “Ik kan me geen leven zonder Joachim voorstellen”, grinnikt hij. “Hij is mijn beste maat, bijna mijn broer. We vullen mekaar perfect aan. Ik zou nooit staan waar ik nu sta zonder Joachim, en omgekeerd geldt hetzelfde. We gaan nog altijd samen op reis en doen zelfs in onze vrije tijd veel samen. Joachim is peter van mijn oudste dochter.”

Is er iets dat ze niet van elkaar weten? “Ik denk het niet. Ik weet zelfs ongeveer hoeveel er op Joachims bankrekening staat (hilariteit).” Joachim: “Elke ochtend spreken we af aan de koffieautomaat en praten we bij. Dat duurt een halfuurtje. Daarna scheiden onze wegen weer. Elk gaat zijn eigen gang. We zeggen dan: tot morgen. Zó vaak zien we elkaar dus ook weer niet.”

‘All day’-restaurant

De sluiting van Hertog Jan in Zedelgem betekent ook de terugkeer van De Mangeleer en Boudens naar Brugge. Een bewuste keuze, zeggen ze. “De nieuwe locatie ligt bijna aan mijn achterdeur”, zegt De Mangeleer. “We hebben ooit enorm genoten van onze pop-upzaak Yellow aan de Vismarkt. Die ambiance van een stad werkte aanstekelijk. Ik verwacht dat gevoel opnieuw op ’t Zand. Er is daar veel beweging. Ik heb er heel veel zin in.”

L.E.S.S 2.0 bouwt er verder op de huidige kwaliteiten van de zaak in Sint-Michiels, maar wordt een ‘all day’-restaurant. “We openen om 9 uur met de mogelijkheid tot ontbijten. Een hele dag door blijft de keuken open, vanaf 11.30 uur voor de lunch. Er is voor elk wat wils, je kan ook gewoon iets komen drinken. Het wordt sowieso uniek voor Brugge”, voorspelt Joachim Boudens.

“Tegen volgende zomer hebben we twee volledig verschillende restaurants én een plek waar we dingen kunnen uitproberen en kleinere groepen kunnen ontvangen. Het plan is om de tijd mooi te verdelen tussen die plaatsen: twee dagen in L.E.S.S, twee dagen in Sint-Michiels en één dag in Zedelgem: dat is voorlopig het plan. Neen, we zullen nog niet om zeven uur in onze pyjama in de zetels zitten.”