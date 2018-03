"Nu moeten ze alles kunnen: van slaatjes tot veggieburgers" GROOTSTE SLAGERIJSCHOOL VAN HET LAND VIERT HALVE EEUW BART HUYSENTRUYT

01 maart 2018

02u45 0 Brugge Alarm bij de grootste slagerijschool van het land: de opleiding in Brugge trekt al jaren wat minder leerlingen aan. En de prognoses zijn niet veel beter. "We moéten mee met vegetarisch, kennis over allergenen of slaatjes. Een slager moet vandaag alles kunnen en vooral fier zijn op zijn beroep", zegt technisch adviseur Ronny De Keyser (53).

Straks studeren zo'n twintig slagers af aan de Slagerijschool van Ter Groene Poorte in Brugge. In vijftig jaar - die verjaardag wordt vandaag gevierd - hebben al honderden jonge beenhouwers hier de schoolbanken verlaten. "In de beginjaren begonnen acht op de tien een eigen zelfstandige slagerij", zegt technisch adviseur Ronny De Keyser (53), die al 25 jaar verbonden is aan de school. "Vandaag ligt dat percentage veel lager. De vraag vanuit de sector is nochtans groot. De jongeren die afstuderen, hebben gegarandeerd werk. Is het niet in een ambachtelijke slagerij, dan wel in een supermarkt of in een traiteurszaak. Ze kunnen overal terecht. Bedrijven informeren bij ons zelfs naar schoolverlaters. Zo nijpend is het tekort aan goede slagers."





In totaal zitten nog 120 jonge slagers op de schoolbanken. Dat aantal loopt de laatste jaren gestaag achteruit. "Zaten er dertig jaar geleden nog twee klassen van 22 studenten in een leerjaar, dan zijn dat nu nog maar klassen van 12. De prognoses ogen bovendien niet fraai. Er wordt verwacht dat er steeds minder instroom zal zijn."





Imagoprobleem

Dat het met het imago van het beroep te maken heeft, wil De Keyser niet ontkennen. "Veel kookprogramma's hebben in mijn ogen een verkeerd beeld getoond. Er wordt vaak gefocust op de lange werkdagen, het harde labeur in de stiel. Al te weinig wordt verteld dat je ook goed je boterham kan verdienen. Een ambachtelijke slager, die zijn job goed doet, slaagt altijd." Ook de beelden van mishandelde dieren in slachthuizen hebben het beroep geen deugd gedaan, beseft De Keyser. "Uiteraard vallen die praktijken niet goed te keuren, maar ik kan me niet voorstellen dat het er overal en altijd zo slecht aan toegaat. Wij slachten geen dieren meer, dat deden we vroeger wél."





Trends

Om toch aantrekkelijk te blijven voor jonge mensen, legt de Slagerijschool sinds kort de focus ook op nieuwe trends, zoals vegetarisch koken of slaatjes en stoofpotjes voor de traiteurzaak.





"Als ik de examens van toen vergelijk met die van nu, dan is het een wereld van verschil. Vroeger was de afdeling traiteur bijvoorbeeld nog echt nattevingerwerk. De leraar ging naar de kelder, zocht wat producten bij elkaar en begon iets te maken. Nu is alles veel meer afgelijnd. Er wordt veel van de slagers gevraagd, én terecht. Er moet in de toonbank iets liggen voor iedereen in het gezin: vegetarisch, glutenintolerant of wat dan ook. Zo experimenteren we bijvoorbeeld met vleesbrood waarin zout uit zeewier wordt gebruikt. En zo blijven we innoveren. Enkel zo blijven we relevant."