"Nog dit jaar gaat VBRO-TV op antenne" Brugse zender zit weldra over heel Vlaanderen, en niet alleen via de radio CHRISTOPHE DECONINCK

24 maart 2018

02u39 0 Brugge De VBRO blijft! Dat nieuws sloeg in de radiowereld in als een bom. Sterker nog: de Brugse zender zal binnenkort in zowat heel Vlaanderen te horen zijn én er zijn zelfs plannen voor tv-uitzendingen. Voor Frederik Thomas (47), de grote baas, is het een droom die uitkomt. Frederik heeft intussen al jaren de leiding over de zender, waar hij ooit startte als dj.

Ten huize Thomas aan de Brugse rand is het al muziek wat de klok slaat. De vrouw des huizes speelt orgel, accordeon, keyboard en trompet, de drie dochters volgen het voorbeeld van hun moeder en vader wordt volledig in beslag genomen door de radio. Frederik startte dertig jaar geleden met het draaien van plaatjes voor radio Halifax in Torhout. Hij waagde al gauw de overstap naar de Brugse zender VBRO. Nu is hij de grote man achter wat ooit een 'regionaal postje' was, maar momenteel uitgroeit tot een vaste waarde in het Vlaamse radiolandschap.





De Minister van Media heeft de radiofrequenties herverdeeld. VBRO sleepte de hoofdprijs in de wacht, want jullie mogen uitzenden in 17 steden in Vlaanderen. Staat er nu een standbeeld van Sven Gatz in je tuin?

"Dat nu niet, maar het kon heel anders uitgedraaid zijn voor onze zender. Het was een heel onzekere periode voor ons, want als ons dossier slecht had gescoord, dan werden we onverbiddelijk van de FM-band geveegd. We vreesden aanvankelijk dat er een verborgen agenda was en dat de deal met andere zenders al in kannen en kruiken zou zijn, want MENT was al gaan verkondigen dat zij de volgende grote radiozender zou worden. Gelukkig werden de dossiers puur op het inhoudelijke beoordeeld en hebben de vele maanden hard werk resultaat opgeleverd."





Wat was het alternatief voor VBRO, mocht het anders zijn uitgedraaid?

"Stel dat we van de FM waren verdwijnen, dan zouden we volledig overgegaan zijn op het netwerk van DAB+, dat trouwens toch ooit de norm zal worden. Binnen dit en enkele jaren zal de FM-band sowieso verdwijnen."





Naar verluidt heb je die overwinning nog steeds niet gevierd. Waarom eigenlijk niet?

"Wel, net op het ogenblik dat we het goede nieuws kregen, stond ik op het punt om naar de begrafenis te gaan van een jonge vrouw die thuis ten val is gekomen en haar nek heeft gebroken. Daarom zijn we niet meteen met champagneflessen op de tafel geklommen. Dat komt misschien nog wel. We hadden trouwens geen tijd te verliezen, want de nieuwe FM-kavels die ons worden toegewezen, moeten zo snel mogelijk worden ingevuld."





Nu zijn jullie in zekere zin verplicht om te groeien. Dat brengt toch een immense investering met zich mee. Hoe krijg je dat als kleine radiozender voor mekaar?

"We hebben het grote voordeel dat we al in heel West- en een deel van Oost-Vlaanderen actief waren. Antwerpen staat intussen ook op punt en nu is het de beurt aan Brussel. De twee komende jaren zullen zwaar zijn, maar we hopen om het derde jaar financieel weer boven water te komen. Daarvoor rekenen we op een professionele reclameregie, maar we hebben ook ons eigen regionaal netwerk: ondernemers uit onze vriendenkring die we nu een springplank kunnen aanbieden om nationaal te adverteren."





Elke middag weerklinken de klokken van het Brugse belfort op VBRO. De zender is sinds jaar en dag verbonden aan de Breydelstad. Zal die band met de stad in stand blijven?

"Absoluut. Al zal de afkorting VBRO eerder gelden voor Vlaamse Bedrijvigheid in Radio-Omroep, dan voor Vrije Brugse Radio-Omroep. We zullen ook werken met een editiesysteem, waarbij plaatselijke dj's het nieuws brengen en je in Antwerpen bijvoorbeeld om twaalf uur andere klokken zal horen dan hier. Ons hoofdkwartier blijft huis Ter Beurze in hartje Brugge."





Word je vaak herkend door Bruggelingen, op basis van je stem? Je hebt door de jaren heen duizenden reclamespots ingesproken.

"Dat gebeurt. Op recepties of feesten met relatief onbekenden kijken de mensen toch soms op. Ik hou wel van de anonimiteit van de mythische radiostem, ook al kunnen we vandaag niet meer omheen webcams en filmpjes op YouTube, waardoor die magie wat verloren gaat."





Wat die filmpjes betreft: jullie spelen met het idee om te starten met 'VBRO-TV'. Hoe concreet zijn die plannen al?

"Dat komt nog in de loop van het jaar van de grond. Ik kan in primeur meegeven dat we een exclusiviteitscontract hebben getekend met Eclipse TV, de zender die zich vooral richt op senioren, en waar wij tweewekelijks of maandelijks een uitzending voor mogen maken. Daarin zullen we een samenvatting brengen van welke artiesten bij ons over de vloer zijn gekomen en van de nieuwste clips."





Jullie blijven inzetten op Nederlandstalige muziek. Zal er binnen twintig jaar nog een publiek zijn voor VBRO?

"Daar ben ik vrijwel zeker van. Naast de klassiekers bestaat 85% van de muziek die we draaien uit nieuwe Nederlandstalige nummers. In 2008 zijn we volledig overgeschakeld op Nederlandstalig en tot onze verbazing hebben we gemerkt dat ons publiek daardoor verjongde. We mikken niet op de zestienjarigen van vandaag, maar wie weet zullen die ook naar ons beginnen luisteren."