"Nieuwe beurshal mag geen politiek spel worden" 02u40 2

De Brugse oppositiepartijen trokken gisteravond van leer tegen de gevolgde strategie van het huidige bestuur in het dossier rond de nieuwe Beurs- en Congreshal.





"Er is voorafgaand nooit een debat gevoerd over de noodzaak van een nieuwe beurshalle of een congresgebouw", zegt Marleen Ryelandt (Groen). "We werden onvoldoende op de hoogte gehouden van dit dossier."





Ook N-VA laakt de inspraak. "Ook de locatie valt te bekritiseren. We vrezen voor mobiliteit, maar ook voor geluidsoverlast en impact op de omgeving", zegt Geert Van Tieghem (N-VA).





Volgens Mercedes Van Volcem (Open Vld) is de locatie te weinig ambitieus. "Deze beslissing is er nog snel-snel doorgejaagd en amateuristisch opgesteld. Bovendien is de keuze voor de winnende voorkeursbieder erg subjectief."





Unizo West-Vlaanderen wil dat het dossier vooruitgang maakt en geen politiek spel wordt. "Met 'Bouwen Wonen Nu' organiseren we één van de grootste evenementen in de beurshal", reageert Frederik Serruys van Unizo. "Wij willen met onze expertise bijdragen tot een schitterend project met uitstraling tot ver buiten Brugge. Dit ontwerp heeft daar alle kans voor. Laat dit nu vooruitgaan." (BHT)