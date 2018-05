"Niets te zoeken op een kerkhof" CLUBFANS SCHENDEN GEEN GRAVEN, MAAR NABESTAANDEN ONGERUST MATHIAS MARIËN

08 mei 2018

02u30 1 Brugge Clubfans hebben op het kerkhof geen grafschennis gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van de Brugse politie. Toch zakten veel ongeruste nabestaanden gisteren naar de begraafplaats af. "Ze hebben niets te zoeken op een kerkhof", stelt Nancy Meulemeester.

'Tijdens voetbalmatchen is doorgang langs de begraafplaats afgesloten om de orde en de rust te bewaren'. Met die boodschap aan de ingang proberen stad Brugge en politie al jarenlang supporters op een afstand van het kerkhof, in de schaduw van het Jan Breydelstadion, te houden. Dat lukte al die tijd wonderwel. Zondagmiddag brachten enkele supporters van Club Brugge daar verandering in. Bij het verwelkomen van de spelersbus, voor de match tegen Anderlecht, zochten de fans een ideale plaats om hun helden op gepaste wijze te onthalen. Geen probleem, ware het niet dat ze er niets beter op vonden dan de muren op het kerkhof te gebruiken als tribune. De beelden gingen snel viraal op sociale media, waarna een storm van verontwaardigde reacties volgde. Ook rookbommen en dergelijke meer op en rond de begraafplaats kunnen op weinig begrip rekenen. Op het kerkhof was het gisterochtend een komen en gaan van ongeruste nabestaanden. Een van hen was Nancy Meulemeester (48). De Brugse verloor negen jaar geleden haar vader en komt sindsdien elke dag naar de begraafplaats. Deze keer was dat met een bang hartje. "Mijn dochter zag de beelden op Facebook. 'Mama, die van Club staan op de urne van opa', was haar verontrustende boodschap. Natuurlijk is dat enorm schrikken. Op zo'n moment sta je machteloos. Gelukkig is er geen schade. Dat zou verschrikkelijk zijn. Ik snap het niet. Waarom doen die mensen dat? Van een kerkhof blijf je af. Dit is heel triest en pijnlijk", zegt Nancy.





Opluchting

Klacht indienen bij de politie doet de vrouw niet. "Er is niks vernield en ik weet niet wie het was. Wat heeft dat dan voor nut?" Eenzelfde verhaal horen we bij Fernand Verbeure (82). De tachtiger bezocht de laatste rustplaats van zijn echtgenote Monique en kon gelukkig vaststellen dat de urne ongedeerd bleef. "Een enorme opluchting. Ik vreesde even het ergste", aldus Fernand. De Brugse politie bevestigt dat er een onderzoek was gestart. Gisterochtend kwam een patrouille ter plaatse om eventuele schade op te meten. Uit dat onderzoek blijkt dat er van grafschennis geen sprake is en dat de fans niet de intentie hadden vernielingen aan te richten. Die waren er dan ook niet. De supporters gebruikten bovendien het muurtje van de composthoop en niét de urnemuur om op post te vatten. "We vragen wel alle supporters om in de toekomst de sereniteit te bewaren en de begraafplaats niet te betreden", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.