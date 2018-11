"Niet nóg zo'n zomer voor de zwanen" 'BRUGSE TROTS' TERUG AAN 'T STIL ENDE STAD WIL WATERKWALITEIT VERBETEREN BART HUYSENTRUYT

09 november 2018

02u27 3 Brugge Aan 't Stil Ende nabij het Graaf Visartpark hebben 42 Brugse zwanen gisteren weer van de vrijheid genoten. Ze zaten al die tijd opgehokt, nadat ze deze zomer waren weggenomen omwille van blauwalgen in het water. Om volgende zomer niet hetzelfde probleem mee te maken, wil de stad de kwaliteit van het water verbeteren.

Toen afgelopen zomer bleek dat er aan 't Stil Ende blauwalgen in het water zaten, besloot de stad om de 42 zwanen, toch de Brugse trots, naar de terreinen van de Groendienst over te brengen. Ook de 100 zwanen op de reien aan het Begijnhof moesten toen even verhuizen. Die mochten na drie weken terug het water op. "De kwaliteit in de reien is wat beter dan hier aan 't Stil Ende", zegt schepen van Groen Philip Pierins (sp.a). "Dat komt omdat het water in de reien vaak wat dieper is en de bacterie er sneller verdwijnt. De blauwalgen vormen een grote bedreiging voor de zwanen. Tijdens de bloei vormen ze een drijflaag die erg zichtbaar wordt. Toxines komen daarna vrij in het water. Dan komt de bacterie vrij en die is schadelijk voor mensen en dieren." De witte zwanen werden overgebracht naar de revalidatievijvers van de Groendienst, waar ze dagelijks vers drinkwater, gemengde granen en bladgroenten kregen. De waterkwaliteit aan 't Stil Ende bleef al die tijd slecht. "Daar had de nazomer veel mee te maken", zegt Heidi Demeyere van de Brugse Groendienst. "We hebben gewacht tot de temperaturen voldoende gedaald waren en de toestand veilig was om de zwanen terug naar hun vertrouwde plek te brengen. Hier hebben ze meer ruimte en voelen ze zich thuis."





Gestorven bij verhuis

De verhuis verliep gisteren niet zonder slag of stoot. Een van de zwanen raakte zodanig gestresseerd dat de vogel ter plekke in het water stierf. "Het overbrengen verloopt niet zonder risico", zegt Demeyere. "Het is heel jammer dat we zo een zwaan verliezen." Het is al het derde slachtoffer dit jaar. Tijdens de zomer stierven al twee Brugse zwanen door de bacterie in de reien. Het is best mogelijk dat de stad komende zomer voor dezelfde uitdagingen staat. Van zodra het warmer wordt, moet de waterkwaliteit in de gaten gehouden worden. "De cyanobacterie overwintert in rust in de vijverbodem of in lage concentratie in het water", zegt Philip Pierins. "Om de kwaliteit van het water te verbeteren, zullen we vaker bekalken, zorgen voor extra beluchting in het water en mogelijkheden onderzoeken om het water iets dieper te maken door de sliblaag te verwijderen. Alleen zo kunnen we de blauwalgen te lijf gaan en vermijden dat we zwanen verliezen door de bacterie of door de stressvolle verhuis."