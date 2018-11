"Niet één kerstbal op het hele plein, een echte schande" HANDELAARS 'T ZAND MISNOEGD OVER GEBREK AAN SFEER BART HUYSENTRUYT

26 november 2018

02u22 0 Brugge "Twee jaar miserie en er kan zelfs geen kerstlichtje vanaf." De handelaars en hoteliers van 't Zand zagen vrijdag hoe met veel bombarie de wintermarkt op de Markt werd geopend, terwijl zij zelfs geen deftige kerstlichtjes krijgen.

"Ik heb het stadsbestuur om uitleg gevraagd, maar meer dan 'we zullen het onderzoeken' heb ik niet gekregen als antwoord."





Er klinkt een zware zucht uit de mond van Sander Duboccage van café Bras op 't Zand. Hij werkt al negentien jaar op het plein, dat nog maar pas werd heraangelegd. "Het viel me pas een paar dagen geleden op dat er niks van kerstverlichting op 't Zand hangt. Er kon geen enkel lichtje af, zelfs geen kerstbal. Terwijl er zoveel plaats is op dit plein om er iets mee te doen. De nieuwe boompjes zouden versierd kunnen worden. Er is ruimte voor de grootste kerstboom van Europa op dit plein."





Leegte

Nu gaapt er enkel een lege vlakte. Alleen de straatverlichting werkt. "Vorig jaar had de aannemer nog kerstverlichting opgehangen. Toen hadden we een witte brug met een kerstman erop. Dat was een teken van goede wil. Maar nu hebben we niks meer. Het is een echte schande. We betalen evenveel terrastaks als de horeca op de Markt. In mijn geval gaat dat om 6.800 euro per jaar, maar we krijgen er niks voor in de plaats."





Het contrast met de gezelligheid op de Markt of het Simon Stevinplein is groot. Daar werd afgelopen weekend al volop genoten van de kerstsfeer.





En 't Zand is niet het enige plein dat klaagt. Ook op de Burg, waar enkel een kerstboom het plein versiert, kan er wel iets bij, vinden de handelaars. Of aan het Minnewater, waar in deze periode van het jaar ook niks extra's aan toegevoegd wordt.





Kerstmarktenschepen

Het Brugs Handelscentrum, de organisator van de wintermarkt in Brugge, hoopt dat er vanaf volgend jaar een volledig nieuwe kerstverlichting komt. Dan zou ook 't Zand bij die besprekingen betrokken worden. Positief lijkt alvast de keuze van het nieuwe stadsbestuur om vanaf januari een schepen van Kerstmarkten aan te stellen. Philip Pierins (sp.a) zal die bevoegdheid op zich nemen. "Ik heb al verschillende mensen gesproken over de toekomst van onze kerstactiviteiten", reageert hij. "Het is duidelijk dat dit enorm leeft in Brugge. Iedereen heeft er een eigen mening over. Ik vind het dit jaar al een stuk beter dan vorige edities. 't Zand is pas vernieuwd, dus ik kan me voorstellen dat dit geen prioriteit had. Vanaf volgend jaar moet daarover gesproken worden. Maar ook andere plaatsen in Brugge trekken aan mijn mouw. Vanaf januari zal ik me daar volop op toeleggen."