"Neem het heft niet zelf in handen" ILLEGALEN PLEGEN INBRAKEN, STELLEN INWONERS POLITIE VRAAGT KALMTE MATHIAS MARIËN

17 juli 2018

02u33 0 Brugge De inwoners van Zeebrugge maken zich grote zorgen over het stijgende aantal inbraken in auto's en mobilhomes. "Het werk van transmigranten. Tijd om het heft in eigen handen te nemen", klinkt het steeds luider. Bij de politie van Brugge roepen ze op tot kalmte. "Als mensen iets verdachts zien, moeten ze eerst ons bellen."

Wat doe je als je op een zonnige dag een groepje transmigranten ziet slapen in een speeltuin of in de schaduw van de plaatselijke kerk? Meest logische antwoord: de wenkbrauwen fronsen en je afvragen wat ze daar liggen doen. Niet zo in Zeebrugge. Daar kijken ze al lang niet meer op van een illegaal die op een publieke plaats ligt te rusten. De voorbije twee jaar maakten ze daar al quasi alles mee. Toch steekt het ongenoegen de voorbije dagen opnieuw de kop op.





Confrontatie

Na een reeks inbraken in auto's en mobilhomes is een deel van de inwoners het beu. Zij zijn overtuigd dat er een verband bestaat tussen het stijgende aantal inbraken en de transmigranten die talrijk aanwezig zijn in het straatbeeld. Het gaat zo ver dat er wordt opgeroepen om het heft zelf in handen te nemen. Lees: de confrontatie met de transmigranten aangaan. "Een heel slecht idee", reageren ze bij de lokale politie. Daar bevestigen ze wel dat er een stijging te zien is in het aantal inbraken in voertuigen. "De voorbije dagen was dat een tiental", klinkt het. "Al is het gevaarlijk om er meteen van uit te gaan dat de diefstallen het werk zijn van transmigranten."





Officiële weg

De kustgemeenten zijn tijdens het zomerseizoen traditioneel diefstalgevoeliger. De politie vraagt dan ook het onderzoek af te wachten en in geen geval zelf de confrontatie aan te gaan. "We vragen iedereen om de officiële weg te bewandelen en verdachte situaties meteen te melden aan de politie. Dat is en blijft de enige correcte oplossing." Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) begrijpt de ongerustheid bij de inwoners van Zeebrugge. Al heeft hij dezelfde boodschap als de politie: neem het heft niet zelf in handen.





63 mensen opgepakt

"Het is onze permanente zorg om de overlast te beperken of vermijden. De politie doet daarbij al het mogelijke en blijft controleren. Jammer genoeg blijft de situatie aanhouden. Maar ik kan alle inwoners verzekeren dat we alert zijn en blijven", aldus Landuyt. Die alertheid bleek midden vorige week nog toen in twee dagen tijd maar liefst 63 transmigranten werden opgepakt in het havengebied. Een andere doorn in het oog van de lokale bevolking is dat de illegalen liggen te slapen of zonnen in het straatbeeld. Dat is onder andere het geval in het Sint-Donaaspark en rond de plaatselijke kerk. Maar ook hier blijft de boodschap van de politie hetzelfde: zoek de confrontatie niet op en laat de bevoegde instanties hun werk doen.