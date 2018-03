"Nagelstudio is oude droom die uitkomt" TOCH GEEN TWEEDE B&B VOOR UITBATERS LA MAISON BRUGES BART HUYSENTRUYT

03u03 0 Brugge Avenue 62, de nieuwe nagelstudio van Veerle Kelderman (42) in Brugge, had eigenlijk een B&B moeten zijn. Daar besliste de ziekte van haar man Emiel anders over. "En toch is ook dit een droom die uitkomt", bekijkt Veerle het positief.

Emiel (43) en Veerle (42) Kelderman komen oorspronkelijk uit Oost-Vlaanderen en begonnen vier jaar geleden de bed and breakfast La Maison Bruges langs de Karel de Stoutelaan. Voordien was Emiel chef-kok van restaurant Kelderman, een gerenommeerde zaak in Aalst.





Tegenwoordig schotelt hij de klanten van de B&B kunstwerkjes voor tijdens het ontbijt. Daar krijgt het koppel overigens heel vaak complimenten over op ratingwebsites.





"Ik was zeventien jaar werkzaam in de financiële sector. Ik deed mijn werk wel graag, maar na een beroerte moest ik het roer helemaal omgooien", vertelt Veerle. Brugge, de geboortestad van Emiels ouders kwam op dat moment als geroepen.





De B&B is uitgegroeid tot één van de bekendste en meest geliefde in de stad. "Omdat we ambitieus zijn, besloten we in de Hoefijzerlaan een woonhuis aan te kopen met de bedoeling er een tweede bed and breakfast onder te brengen. We hebben maanden hard gewerkt, tot het noodlot toesloeg."





Emiel voelde zich al een tijdje moe. Al gauw bleek er meer aan de hand. "De maanden die volgden, hebben we vooral in ziekenhuizen doorgebracht. De diagnose dateert van anderhalf jaar geleden, net voor de kerstperiode van 2016. De bed and breakfast was maanden volgeboekt. Gelukkig konden we op mijn broer Steven en mijn mama Linda rekenen. Zij hebben de zaak recht gehouden. Op bepaalde momenten stonden we achter de hoek te wenen, terwijl we vijf minuten later met stralende glimlach klanten ontvingen. Een heel moeilijke periode..."





Oude droom

Een tweede logeeradres openen was toen geen optie meer. "Toen het wat beter ging met Emile - hij zit vandaag weer vol energie, maar we blijven altijd voorzichtig - zijn we gaan nadenken wat we met het pand konden doen. Toen rijpte het idee van een nagelstudio. Ik heb, toen ik nog in de financiële sector werkte, in avondschool de opleiding van schoonheidsspecialiste vervolledigd. Het was een oude droom van me. Ik vond ook dat Brugge zo'n extra adresje wel kon gebruiken. Er zijn niet zoveel alternatieven in de binnenstad."





Sinds een maand is Avenue 62 open. Veerle runt de zaak met haar team, dat verder bestaat uit Paulien Laurent en Hélène De Jode.





"Sinds kort werken we samen met dermatoloog Jan Loncke, die voor ons esthetische behandelingen doet, zoals fillers en spierontspanners."





Binnenkort wil Veerle er ook een tandarts en make-upartieste bij betrekken. "Het wordt een allesomvattend beauty- en skincenter", zegt ze. "Als we aan iets beginnen, willen we all the way gaan." De officiële opening vindt plaats op 22 maart. Info: www.avenue62.be.