"Na de kanker, zóveel zin in nieuwe start" ANNELORE DELBECQUE (33) RICHT TYPE 3-SCHOOL OP BART HUYSENTRUYT

04 september 2018

02u31 0 Brugge Ze is nog maar pas genezen van lymfeklierkanker, of Annelore Delbecque (33) staat voor een nieuwe uitdaging. Ze startte gisteren als directeur van de gloednieuwe school Element in Sint-Andries, die onderwijs aanbiedt aan kinderen met gedragsproblemen. "Ik heb hier zoveel zin in."

De nieuwe school Element in Brugge heeft de lokalen ingepalmd van een vroegere basisschool langs de Oorlogsvrijwilligerslaan in Sint-Andries. Een team van zes jonge leerkrachten ontfermt er zich over dertien leerlingen. Het is een type 3-school, voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen. Ze starten allemaal in het eerste middelbaar A. De komende jaren wil de school nog wat groeien. Dit jaar mogen er maximaal zestien leerlingen, die normaal- tot hoogbegaafd zijn, les volgen in Element. "De naam is niet zomaar gekozen", zegt kersvers directeur Annelore Delbecque. "We werken rond de vier natuurelementen en besteden heel veel aandacht aan elke leerling afzonderlijk. Iedereen moet zich hier goed voelen."





Bolletje

Dat geldt uiteraard ook voor de directeur, die begin maart van dit jaar nog te horen kreeg dat ze lymfeklierkanker had.





Ik was op dat moment nog volop aan de slag als leerkracht", zegt ze. "Op een dag voelde ik een knobbeltje in mijn nek. Een dag nadien zat ik al bij de dokter. Het is een geluk dat ik er zo snel bij was, want zo kon de behandeling ook meteen gestart worden. Het was intensief en zwaar, maar de medicatie sloeg aan en ik ben intussen weer genezen."





Droom

Ze verloor dan wel haar donkere lokken, maar nooit de moed. Vanop haar ziekenhuisbed had Annelore een school op te starten. "Ik wist al een tijdje dat ik directeur zou worden van deze school", zegt ze. "Ondanks mijn ziekte ben ik altijd blijven werken. Dit is voor mij een droom die werkelijkheid wordt. Ik wilde ook heel graag aan het hoofd staan van een school van dit type. Ik heb hier zoveel zin in."





Element is geen normale school. Zo krijgen de leerlingen geen huiswerk mee naar huis en moeten ze ook geen examens afleggen. Ook het oudercontact ziet er helemaal anders uit dan op een gewone school. "Huiswerk proberen we te beperken. We vinden dat leerlingen op school moeten werken. Die attitude willen we hen bijbrengen. Examens en punten geven doen we niet, wél moeten ze hun leerdoelen bereiken. Dat gebeurt via vuurproeven tijdens de lessen. Na een contact tussen leerkracht en leerling houden we ook een oudercontact. Daarop moeten de leerlingen zelf aan hun ouders uitleggen wat ze op school hebben gepresteerd."