'Muur van Zwankendamme' krijgt vorm 20 april 2018

Imposant: dat is de aanblik die je krijgt als je langs de N31 Expresweg richting Zeebrugge rijdt. Aan de rechterkant krijgt de 'muur van Zwankendamme' steeds meer vorm. De buffer van liefst negen meter hoog tussen Zwankendamme en Lissewege moet het dorp afsluiten van de treinsporen en zo ook lawaaihinder beperken. Er komen bomen, wandel- en fietspaden en een parkje. "We zijn volop bezig met het aanleggen van de berm", zegt projectleider Luc Maes. "Na het bouwverlof zaaien we die grond in, volgend jaar planten we streekeigen bomen én fruitbomen. Dat moet een mooi kleurenpakket geven." (BHT)