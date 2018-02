"Mooi verjaardagscadeau": Rugbyclub mag nieuwe stek bouwen 24 februari 2018

02u42 0 Brugge Dubbel feest voor de Brugsche Rugby Club. Niet alleen viert de populaire vereniging haar vijftiende verjaardag, de club mag dit jaar ook starten met de bouw van een nieuw sportcentrum.

In mei volgend jaar moet het nieuwe complex klaar zijn. "Een mooier cadeau konden we niet wensen", zegt voorzitter Jens Mestdagh. Het stadsbestuur en de Brugsche Rugby Club sloegen de handen in elkaar voor een bouwproject op de site Gulden Kamer in Sint-Kruis. Daar werden eerder al de terreinen aangepast voor het spelen van rugby en kregen ze verlichting.





"We tellen nu 153 leden en zijn al een tijdje op zoek naar een vaste locatie", zegt voorzitter Jens Mestdagh. "Nu trainen we op drie verschillende terreinen." De eerste ploeg speelt in derde klasse. De club startte bovendien met een damesteam en een jeugdwerking en die trekken ook steeds meer leden.





De stad engageerde zich voor het betalen van een maximumbedrag van 437.000 euro, terwijl de rugbyclub zelf voor 200.000 euro zou instaan. De steun vanuit Vlaanderen met een bedrag van 189.535 euro is een extra voor het project. "Het subsidiedossier werd door Vlaanderen beoordeeld op innovativiteit en scoorde hoog", legt schepen van Sport Dolores David (sp.a) uit. "Zo komt er, uniek voor Vlaanderen, een rugbytheek: een kast waar jong en oud gratis rugbymateriaal zullen kunnen ontlenen."





Het nieuwe rugbycentrum zal bestaan uit een clubhuis met twee ruime kleedkamers, een bergruimte, een opleidingsruimte, cafetaria en twee sportvelden. "We zullen twee voetbalvelden omvormen tot een rugbyveld en een combiveld voor zowel rugby als voetbal", zegt Jens Mestdagh. Beide velden krijgen komende zomer veldverlichting. De werken voor het clubhuis zelf zouden tegen september moeten starten. (BHT)