"Mijn vriendin vindt het niet zo mooi" PIETER LOOSVELDT LEGT GROOTSTE SUPPORTERSVLAG IN VOORTUIN MATHIAS MARIËN

06 juni 2018

02u40 0 Brugge Na vier jaar stof vergaren op de zolder van café De Vetten Os krijgt de grootste supportersvlag van België een nieuw leven. Met het doek van 600 vierkante meter heeft Pieter Loosveldt zijn voortuin bedekt. "Alleen mijn vriendin is niet zo tevreden."

Over smaak valt niet te discussiëren. Dat wordt nogmaals duidelijk bij het binnenrijden van Ter Lo in Sint-Kruis. De kleine zijstraat van de Vossensteert is sinds deze week een trekpleister rijker. Het volledige vooraanzicht van een woning is er ingepalmd door een imposante supportersvlag van de Rode Duivels. Bewoner van het huis is Pieter Loosveldt. Als een van de drijvende krachten achter De Brugse Duivels, de enige officiële supportersclub van de Rode Duivels in Brugge, is Pieter al langer ondergedompeld in de wereld van het voetbal. Met de vlag van 600 vierkante meter over zijn voortuin valt dat laatste best letterlijk te nemen.





Bushalte

De volledige vlag over alleen zijn haag ontvouwen, was onbegonnen werk. "Die is maar een drietal meter hoog, de vlag zo'n twintig. Dat zou dus moeilijk gaan", knipoogt Pieter. "Gelukkig past de tekst wél perfect. Geef toe, het heeft toch iets?" Onze eigen mening laten we in het midden, maar de vele busreizigers kunnen het overduidelijk wél appreciëren. Wie aan de bushalte vlak voor de deur staat te wachten, neemt gegarandeerd een foto. Wie minder fan is van de gepimpte voortuin, is de vriendin van Pieter. Zij was niet op de hoogte en zag de vlag plots hangen toen ze thuiskwam. "Het was niet zo'n aangename verrassing voor haar", kan Pieter er nog om lachen. "Laat ons zeggen dat mijn vriendin er een andere smaak op nahoudt dan mezelf. Ondertussen zag ze ook al de enthousiaste reacties en is haar mening beetje per beetje aan het veranderen. De vlag is een echte eyecatcher."





WK in Brazilië

Aan die blikvanger hangt ook een geschiedenis. Vier jaar geleden, ten tijde van het WK in Brazilië, pakten de Brugse Duivels er nog mee uit op 't Zand als 'de grootste supportersvlag van België'. "Aanvankelijk waren we van plan om ermee op tour te gaan. Maar uiteindelijk bleek dat niet zo handig als gedacht. Je moet weten dat die vlag bijna 100 kilogram weegt. De voorbije jaren lag ze stof te vergaren op de zolder van ons café (De Vetten Os in Brugge, red.). Het is leuk dat ze nu een nieuw leven krijgt", zegt Loosveldt.





4.000 pintjes

Ondertussen maken de Brugse Duivels zich op voor het komende WK. Met het officiële supportersdorp letterlijk voor hun deur op het Beursplein, wordt héél veel volk verwacht in hun uitvalsbasis De Vetten Os. "We hebben voor de groepswedstrijden 4.000 pintjes in flesjes klaarstaan. Die verkopen we aan de democratische prijs van 2 euro. Ook de inrichting van het café zal volledig aangepast zijn aan de Rode Duivels. We zijn er helemaal klaar voor", zegt Pieter. Voor de liefhebbers: een pintje van de tap zal er 2,20 euro kosten.





