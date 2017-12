"Mijn gezin is het allerbelangrijkste. Dat besef ik nu héél goed" RABIH EL MAWLA (40) OVERLEEFDE HORRORCRASH NA BASEJUMP MATHIAS MARIËN

02u39 0 Benny Proot Basejumper Rabih met zijn drie kinderen René, Remy, en Hélène . Brugge De basejumper Rabih El Mawla herstelt al bijna een jaar van een crash waarbij hij veertig meter naar beneden stortte. Zijn overlevingskansen waren quasi nihil. Maar de man kroop door het oog van de naald

en werkt nog elke dag aan zijn revalidatie. "Het is ook tot mijn drie kinderen doorgedrongen dat hun papa niet meer alles zal kunnen. 'Pas op voor je rug', zeggen ze dan. Meer dan ooit besef ik hoe belangrijk ze voor me zijn", vertelt Rabih.





Het scheelde geen haar of Rabih El Mawla had deze eindejaarsperiode niet meer kunnen meemaken.





Toen hij op 29 januari naar beneden stortte van een spoorwegbrug in het Duitse Breitnau, leek zijn leven definitief voorbij.





"In principe is zo'n crash overleven onmogelijk. De impact voor het lichaam is te groot", vertellen dokters. De plaatselijke reddingsdiensten waren dan ook met verstomming geslagen dat de veertiger zijn mislukte sprong wél kon navertellen.





"Een slecht opgevouwen parachute was de boosdoener. Brute pech. Voor de rest probeer ik er zo weinig mogelijk aan terug te denken", vertelt Rabih tijdens zijn revalidatie thuis in Brugge. Zijn verwondingen waren indrukwekkend: twee gebroken hielen, twee enkelbreuken, een gebroken rug, een staartbeenbreuk, gebroken ribben, een klaplong, en nog een reeks kneuzingen over het hele lichaam. Vandaag, bijna een jaar later, werkt Rabih verder aan zijn herstel. Bij een vorige controle in het ziekenhuis kreeg hij een nieuwe opdoffer te verwerken.





"Helemaal de oude zal je nooit meer worden", klonk het harde verdict van de dokters. Voor een doorgedreven sporter als Rabih viel dat nieuws moeilijk te aanvaarden. "Ik had nog zoveel dromen en was ervan overtuigd: na mijn revalidatie komt alles weer goed. Maar oké, ik heb de situatie aanvaard zoals ze is."





RV

Robocop

De laatste maanden onderging de veertiger al diverse operaties aan zijn voeten. Enkele weken geleden haalden de dokters in totaal 21 metalen bouten en twee kettingen uit zijn onderste ledematen.





"Mijn rechtervoet staat nog steeds scheef. Waarschijnlijk zullen de dokters die voet begin 2018 opnieuw breken en recht zetten. Leuke vooruitzichten zijn dat niet. Maar ik moet erdoor. Nadien volgt een nieuwe operatie aan mijn rug waar momenteel twee grote metalen platen alles bij elkaar houden", zegt hij hoopvol. Zijn indrukwekkende verzameling ijzer leverde Rabih al snel de bijnaam 'Robocop' op.





Opluchting

Ondanks de operaties zal Rabih moeten leren leven met pijn.





"Sinds de crash ging er niet één dag voorbij waarin ik mijn rug of voeten niet voelde. Wandelen lukt me gelukkig al. En eerlijk? Ik vind dat fantastisch. Het was ondenkbaar dat de dokters me levend vanonder de brug zouden halen. Nu mag ik samen met mijn familie Kerstmis en oudejaar vieren. Zowel ik als mijn vrouw ervaren vooral een gevoel van opluchting", vertelt hij.





Motivatie bewaren

Hoewel Rabih nu minder mobiel is dan voorheen, koestert hij nog steeds de hoop om een sport te kunnen beoefenen. "Mijn dromen opgeven, doe ik niet", klinkt het vol overtuiging. Basejumpen zwoer Rabih meteen na de crash af. "Veel te gevaarlijk. Ik wil mijn gezin die risico's besparen", is de logische verklaring."Maar skydiven? Ja! Dat wil ik zeker nog doen. Weet je, ik mis gewoon het sporten op zich. Stap voor stap kom ik dichter bij de realisatie van dat doel. Het helpt ook om de motivatie te bewaren tijdens het herstel."





Kinderen

Tijdens het gesprek valt op hoeveel Rabih de steun van zijn familie, vrouw en kinderen aanhaalt.





"Die is ongelofelijk belangrijk geweest", zegt El Mawla. Hij heeft drie jonge kinderen. Zijn dochter van 12 en twee zonen van 9 en 7 jaar helpen de Bruggeling elke dag opnieuw vechten. "Babbelen over de crash en de mogelijke gevolgen doen we niet. Dat ligt té gevoelig. Ze weten ook dat hun papa nooit meer zo'n risico's zal nemen. Ik besef wat ik die bewuste dag kon kwijtgespeeld zijn. Mijn kinderen en mijn vrouw zijn het allerbelangrijkste. Dat besef ik meer dan ooit." Ondertussen weten de kinderen dat het ongeval een grote impact heeft gehad op hun grote held. "Ze begrijpen dat ik niet meer alles kan, dat ik niet in staat ben om de hele dag te ravotten in de tuin of door het huis te crossen. Natuurlijk probeer je zelfs met helse pijn je best te doen. Je blijft een vader die alles wil over heeft voor zijn kinderen. Gelukkig kan ik op heel wat begrip rekenen. 'Papa, pas toch op voor je rug', zeggen ze dan bezorgd. Het is nu ook weer niet zo dat ik een andere persoon ben geworden het voorbije jaar. Maar ik heb - God weet waarom - een tweede kans gekregen en ben vast van plan die met beide handen te grijpen. De band met de kinderen is daardoor intenser dan ooit. Berekender dan vroeger, dat is misschien nog de beste term om 'de nieuwe Rabih' te omschrijven", glimlacht El Mawla.





Bergbeklimmen

De eindejaarsfeesten brengt Rabih door tussen zijn familie en vrienden. Onder de kerstboom droomt hij ondertussen verder over de toekomst. Naast skydiven staat één activiteit met stip op één: bergbeklimmen. "Momenteel probeer ik mijn conditie op peil te houden in de fitnesszaal én ... tijdens het indoorklimmen", zegt de doorzetter.





"Ook surfen staat hoog op mijn verlanglijstje. Of dat realistisch is, weet ik niet. Zelfs werken lukt een jaar na de crash nog steeds niet. De dokters zijn bang voor de gevolgen voor mijn ruggenwervels. Eén daarvan is heel zwaar beschadigd. De kans dat die verschuift is op dit moment reëel. Aangezien ik mezelf berekender noem, mag ik dus geen enkel risico nemen", lacht Rabih. "Laat ons vooral beginnen met het vieren van de eindejaarfeesten. Meer dan ooit wens ik mezelf een goede gezondheid en veilig 2018 toe."





2017 loopt op zijn einde en hoe kunnen we het jaar beter uitzwaaien dan met een positieve noot? Onze regioreporters gingen op zoek naar mensen uit uw omgeving met een warm verhaal. Getuigenissen over hoop, succes, een nieuwe start, over elkaar steunen en helpen. U leest het vier dagen lang in uw Regiokrant.





