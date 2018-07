"Mijn garage verbouwd tot padelwinkel" JULIE DE WEVER OPENT EERSTE GESPECIALISEERDE ZAAK IN PROVINCIE BART HUYSENTRUYT

19 juli 2018

02u23 0 Brugge Padel is hot, en daar speelt Julie De Wever (42) handig op in. Ze heeft in Sint-Kruis Brugge de eerste padelstore in de provincie geopend. Zelf is ze een geoefend speelster, maar ze vond dichtbij moeilijk het juiste materiaal. "Daarom heb ik maar mijn garage verbouwd tot padelwinkel", zegt ze.

Julie De Wever startte zelf twee jaar geleden met het spelen van padel aan de Geralaan in Sint-Kruis. Padel - een mix tussen tennis en squash - is een vrij jonge sport, maar wel de snelst groeiende balsport in Vlaanderen. "Ik speel altijd samen met mijn jongere zus bij padelclub Brugge", vertelt ze.





Voorloper

"Met de promotie van Tennis Vlaanderen wordt ook overal aangemoedigd om padelaccommodaties te bouwen. West-Vlaanderen is hierin de voorloper. In een aantal maanden is het aantal padelspelers enorm gestegen. Er worden overal padelkampjes georganiseerd om jongeren wegwijs te maken in de sport, vaak in combinatie met tennis."





Julie ging als starter op zoek naar degelijk materiaal en kwam uit bij een sportwinkel uit de buurt. "Het aanbod was oké voor de beginnende speler, maar als je wat steviger materiaal wilde, moest je verder zoeken", zegt ze. "Pas via enkele Spaanse websites kwam ik terecht bij het exclusievere materiaal."





'I love'

Maar dat vond Julie nogal omslachtig. "Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen vervelend is dat ze geen geschikte, leuke outfit vinden in de buurt. Of dat ze geen duurdere rackets kunnen kiezen. Dat kan wel online, maar zo'n racket wil je toch graag even gevoeld hebben. Als je dan 200 euro moet neertellen voor een racket uit Spanje, dan is dat toch altijd een risico." Julie runt in Sint-Kruis al zeven jaar Sundesign, een zaak in zonnewering. Daar had ze nog een garage bij, die sinds kort helemaal is ingericht als padelstore. "Ik bied nu een selectie aan Belgische en Spaanse padelproducten aan. Het gaat om rackets, speciale ballen, zakken en kleding. De lijn 'I love Padel' is hier exclusief te verkrijgen. We bieden ook wat luxueuzer materiaal aan, maar ook gadgets zoals koffietassen." Dat de winkel net in Sint-Kruis opent, is geen toeval. In de buurt zijn er veel clubs waar je padel kan beoefenen. Onder meer bij tennisclubs Azalea, Bryggia en Witte Beer kan dat tegenwoordig. "Uiteraard is iedereen welkom in de winkel, maar de locatie spreekt inderdaad zeker de spelers uit de omgeving aan", zegt Julie De Wever. De padelstore, in de Polderstraat in Sint-Kruis, is elke dag open van 14 tot 18 uur en zaterdag op afspraak.