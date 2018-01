"Mijn familie moest even slikken" LIEVE (28) STAPT MAANDAG IN HUWELIJKSBOOTJE IN BLIND GETROUWD BART HUYSENTRUYT

27 januari 2018

03u46 0 Brugge De Brugse Lieve Vanoverschelde (28) is maandag één van de bruidjes die gekoppeld wordt aan de mogelijke man van haar leven in het VTM-programma Blind Getrouwd. Ze schreef zich voor de grap in, maar belandde in het grootste avontuur van haar leven. "Mijn familie moest even slikken, maar steunde me uiteindelijk enorm", zegt ze.

"Ik had de voorbije twee seizoenen van Blind Getrouwd op televisie gezien en vond het experiment wel de moeite", zegt Lieve Vanoverschelde. Ze is een 28-jarige brunette die geboren en getogen is in Sint-Andries. "Toen de oproep voor nieuwe kandidaten gelanceerd werd, was ik al twee jaar single en besloot ik om me - een beetje als grap - in te schrijven. Ik had niets te verliezen. Tot mijn verbazing overleefde ik alle voorrondes en gesprekken. En plots kreeg ik de mededeling dat ze iemand voor me hadden gevonden: waanzinnig was dat."





Dat Lieve uit een lijst van 3.500 inschrijvingen uiteindelijk als één van de bruidjes voor het altaar zou staan, was al een wonder op zich. Ook haar familie moest even aan het idee wennen. "Dat was natuurlijk slikken en bekomen voor mijn ouders en de rest van de familie. Maar ze reageerden uiteindeelijk enthousiast, net als mijn vrienden. Die vonden dat ik er honderd procent moest voor gaan. Ze waren even hard aan het 'flippen' als ik (lacht)."





Twee echte relaties

Voor haar avontuur in Blind Getrouwd heeft Lieve, die als maatschappelijk werker voor het OCMW in Gent met alcohol- en drugsverslaafden werkt, twee echte relaties gekend: een lange en een korte. Maar sinds een paar jaar was ze 'happy single'. "Ik was helemaal niet wanhopig of zo. Maar ik kwam de ware nog niet tegen, hoewel ik heel vaak op date ben geweest. De klik was er gewoon niet. Dus ik was wel heel benieuwd wat de experten van Blind Getrouwd voor mij in petto hadden."





Meisjesdroom

Wie uiteindelijk de man van Lieve wordt, krijg je vanaf maandag op VTM te zien. Wat was voor haar belangrijk? "Spontaniteit, ambitie en sportief. Ik doe zelf aan crossfit, ga zwemmen en lopen, dus dat vind ik belangrijk. Ik val ook meer op donkere types."





Hoe het avontuur straks ook afloopt: spijt heeft Lieve niet. "Ik heb een kans gekregen en ik ben ervoor gegaan. Trouwen was een meisjesdroom, maar zag er nu misschien toch even iets anders uit dan in de dromen. Het wordt in elk geval heel spannend om de beelden terug te zien en die emoties opnieuw te beleven. Eén ding is zeker: het zal voor altijd het spannendste zijn dat ik ooit in mijn leven deed."