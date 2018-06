"Mijn droom? Elke zomer in de reien zwemmen" RENAAT LANDUYT WIL, ZOALS IN ZIJN BOEK, 'VERDER MET BRUGGE' BART HUYSENTRUYT

08 juni 2018

02u42 0 Brugge In 'Verder met Brugge' droomt burgemeester Renaat Landuyt al luidop van een volgende beleidsperiode. Dat doet hij letterlijk. "Ik wil de reien zo proper krijgen dat de Bruggelingen er elke zomer kunnen in zwemmen."

De voorbije legislatuur was er voor Renaat Landuyt (sp.a) één met horten en stoten. Zijn communicatie naar de Bruggeling werd vaak in vraag gesteld, net als zijn wat koelere stijl. De hele periode heeft hem persoonlijk vaak geraakt, zegt de 59-jarige burgemeester.





Zware jaren

"Soms voelde ik me alleen en dacht ik dat alle problemen in Brugge op mij werden afgeschoven: het verdwijnen van de Ronde van Vlaanderen, de wegenwerken, zelfs de gestolen beelden van 't Zand... Daarom heb ik eerder al gezegd: 'Als ik straks één stem minder haal, dan stop ik met politiek'. Tegenstanders noemen dat een strategische zet, maar voor mij is het puur menselijk. Als de mensen vinden dat het genoeg is geweest, dan blijven we even goede vrienden. Ik zal me daar snel bij neerleggen. Nu, het zijn zware jaren geweest, maar die zijn voorbij. Straks zijn ook de Bevrijdingslaan en 't Zand klaar. Dan plukken we de vruchten. Wie klaagt over bereikbaarheid in Brugge, moet eens naar Antwerpen rijden. 't Is geen verwijt, maar..."





Wereldproblemen

En in zijn hoofd is het nog niét voorbij. Landuyt heeft in zijn nieuwste boekje 'Verder met Brugge' nog plannen met zijn stad. "In 2019 staat nog veel te gebeuren: de nieuwe Beurs- en Congreshal, een uitbreiding van de ondergrondse parking 't Zand en een nieuw museum. Ik wil dat graag voortzetten." Maar hij kijkt ook verder. "De wereldproblemen kloppen ook hier op de deur: het klimaat, de migratie, het fijn stof... Ik maak er een topprioriteit van om de reien proper te krijgen. Daar zal werk aan zijn: het gaat om een hele rioleringsproblematiek. Voor het leven en het genot van de binnenstad is dat belangrijk. Mijn droom is om de Bruggelingen elke zomer onbezorgd te laten genieten van hun water. Het nieuwe mobiliteitsplan levert dan weer schonere lucht in de binnenstad op."





Lightrail

Koste wat het kost ideeën doordrukken, is niet meer van deze tijd, vindt Landuyt. Hij wil dan zijn volgende beleidsnota dan ook samenstellen, in samenspraak met de Bruggeling. "Als die vindt dat propere reien minder belangrijk zijn dan het vernieuwen van een straat, dan gaan we daar naar luisteren. Wat mij opvalt, is dat de Bruggeling heel tevreden is over de vele evenementen in de stad. Daar wil ik niet op besparen. Ik ga in de toekomst ook werk maken van een betere verbinding tussen Brugge en de zee."





Zelfs de lightrail, een soort tramverbinding, komt weer op tafel. "Als die mogelijkheid zich zou voordoen, waarom niet? Ik sta altijd te kijken hoeveel voorstellen er komen in de aanloop naar verkiezingen. Brugge moet op dat vlak een open geest houden: als het mogelijk is, dan moeten we het onderzoeken."





'Verder met Brugge' is verkrijgbaar in het kabinet van de burgemeester.