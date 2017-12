"Mijn buren zijn nu allemaal mijn vrienden" De warmste verhalen van 2017 | VROUWWIJKFEEST VAN MARIE-JEANNE PIERINS (78) VERANDERDE HAAR LEVEN MATHIAS MARIËN

02u30 0 Foto Benny Proot Marie-Jeanne Pierins kookt voor nu voor een buurman van 88 jaar. "Hij mag zelfs kiezen wat hij wil eten, wat een luxepaardje!", lacht ze. Brugge Meer dan drie maanden na het grote wijkfeest van Marie-Jeanne Pierins (78) leeft de opgewekte dame nog steeds in een roes. Het opzet - meer sociaal contact met haar buren - blijkt meer dan geslaagd.

Sterker nog: Marie-Jeanne komt handen te kort om 'haar nieuwe leven' in te vullen. "Het feest heeft ongelofelijk veel losgemaakt in de omgeving. Deze buurt herleeft! Ik word op handen gedragen", glundert Marie-Jeanne.





Zoek niet naar een leeg plekje in de agenda van Marie-Jeanne Pierins (78) tijdens de eindejaarsfeesten. De bekendste inwoner van Sint-Kruis holt dezer dagen van de ene afspraak naar de andere. Koffieklets bij de buren, dagelijks etentje met haar goede vriendin, koken voor een 88-jarige buurtbewoner, ... Het hoort sinds enkele maanden allemaal bij het leven van Marie-Jeanne. "En dan te denken dat ik vroeger amper contact had met de buurt. Zonde!", kijkt ze terug op het verleden. Dé grote verandering bleek het buurtfeest in september. Pierins nodigde toen alle inwoners van de Vuurkruisenlaan en Bos en Lommer uit voor een middagje plezier in haar tuin, met champagne, taart en verse pannenkoeken. "Wat een fantastische middag was dat toch", mijmert Marie-Jeanne. "Dat blijft voor altijd een van mijn mooiste herinneringen. Maar voor de duidelijkheid: het zal zeker niet de laatste zijn", knipoogt ze.





Nieuw wijkfeest

Marie-Jeanne is nú al bezig met de organisatie van het volgende wijkfeest. Dat zal opnieuw plaatsvinden in september. "Ik had beloofd dat het een jaarlijkse traditie zou worden. En kijk, de eerste stap in de goede richting is gezet", vertelt de 78-jarige. Het thema is ondertussen gekozen: Spanje, België en Italië. Een Spaanse kok zal paella maken, terwijl de wijnen, het voorgerecht en dessert Belgisch en Italiaans getint zullen zijn. "Ik verwacht opnieuw enorm veel volk. De hele buurt was lyrisch over het vorige feest. Niet moeilijk: we dronken die dag meer dan veertig flessen champagne. Geen slecht aantal als je weet dat er heel wat oude mensen aanwezig waren", lacht Marie-Jeanne.





Onvergetelijke dag

Voor de vrouw blijft 10 september 2017 een dag om nooit te vergeten. "Het sociaal contact met mijn buren is enorm verbeterd, het zijn stuk voor stuk fantastische mensen." Sinds het buurtfeest is Marie-Jeanne zowat de bekendste inwoner van Sint-Kruis. Als iemand op reis gaat, komen ze steevast bij haar aankloppen met de vraag om op de kat te passen. "Het toont hoe hard het feest de omgeving heeft veranderd. Iedereen kent elkaar nu: een fantastisch gevoel", glundert Marie-Jeanne.





Persoonlijke kok

Tijdens het wijkfeest leerde de gastvrouw ook een 88-jarige man kennen die enkele huizen verderop woont. Tot die dag had ze hem nog nooit gehoord of gezien. Nu, ruim drie maanden later, is Marie-Jeanne de persoonlijke kok van de tachtiger. "Elke dag bezorg ik hem een verse maaltijd. Zelf voel ik me nog in topvorm. Waarom zou ik anderen dan niet helpen? Hij mag zelfs zijn eigen menu kiezen. Een echt luxepaardje is het", zegt ze met een kwinkslag. Zelf krijgt ze met de regelmaat van de klok een vriend uit de buurt over de vloer voor een gezellige koffieklets. Leuk extraatje: sinds kort kan elke bezoeker bij Marie-Jeanne het wijkfeest herbeleven. "We hebben de hele middag gefilmd. Een kennis heeft alles gemonteerd en op USB-stick gezet. Zelf ken ik daar niet heel veel van, maar ik moet toegeven dat die moderne technologie me wel bevalt. Ik heb al talloze keren de beelden bekeken. Iedereen zag er zó gelukkig uit."





Jonge leraars

In de toekomst ziet de vrouw de situatie niet veranderen. "Ik ben een doorbijter. We zullen het contact niet verwaarlozen. Weet je dat zelfs de kinderen altijd zwaaien in het passeren? Zó blij waren ze met de animatie op het feest. Op mijn leeftijd doet dat zeker deugd. Ik word bijna op handen gedragen. Nooit had ik verwacht dat ik dit nog zou meemaken", zegt Marie-Jeanne. De aandacht van de schoolgaande jeugd voor de 'oudere garde' uit de buurt heeft nog een bijkomend voordeel. "We hebben gevraagd of ze bereid zijn om ons les te geven met de computer en smartphone. Ah ja, die jonge gasten kennen daar alles van. De senioren kunnen niet achterblijven, hé. Hun reactie was gelukkig heel positief. Binnenkort worden het dus stuk voor stuk jonge leraars! Het bewijst dat iedereen in de wijk met elkaar begaan is."





Deur open

Hét orgelpunt van de gesmede vriendschappen moet een wijkboek worden met alle namen, adressen en telefoonnummers. Zo kan iedereen met elkaar in contact blijven. De uitvoering daarvan is volop bezig. Ondertussen kreeg elke bewoner van Bos en Lommer een gepersonaliseerd kerstkaartje in de bus van Marie-Jeanne. Het maakt één zaak duidelijk: de eindejaarsfeesten worden nooit meer eenzaam in de wijk. Iedereen die nood heeft aan een babbel is welkom onder de kerstboom van Pierins.





"Zelf heb ik geweldige kinderen die regelmatig over de vloer komen. Jammer genoeg heeft niet iedereen dat geluk. Daarom zet ik mijn deur open voor iedereen die nood heeft aan een babbel of wat gezelschap. Twee jaar geleden verloor ik zelf mijn echtgenoot. Ik weet dus hoe alleen iemand zich kan voelen. Het gevoel van de laatste maanden om mensen in de buurt te hebben die om je geven, weten dat je bij iemand terechtkan, maakt een wereld van verschil op onze leeftijd. Ik voel me op slag een pak jonger!"