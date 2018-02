"Met of zonder beelden: fontein in park komt er" 06 februari 2018

02u46 0 Brugge In het Koning Albert I-park zijn de eerste bomen langs de kant van Oostmeers uit de ondergrond getrokken. Dat betekent het startsein voor de herinrichtingswerken van het park.

Het project van bijna 800.000 euro was oorspronkelijk niet voorzien, maar door de noodgedwongen verhuizing van de beeldengroep op de fontein van 't Zand besliste de stad om er toch aan te beginnen.





"De stenen van de wandelweg tussen het station en het Concertgebouw liggen al een tijdje schots en scheef", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Daar waren sowieso werken nodig. Doordat de Bruggeling zich via de Toekomst van Brugge heel positief uitsprak over het park als nieuwe locatie voor de fontein van 't Zand, hebben we alles in gang gezet."





De rei aan de kant van het station wordt een pak breder. De wandelweg verhuist van het midden van het park naar de kant van de grote weg. Dertien nieuwe bomen moeten de scheiding tussen beide wegen duidelijk maken. "De ondergrond wordt in dezelfde stenen aangelegd als 't Zand", zegt Landuyt. "De fontein in het park wordt de blikvanger. We willen nog altijd heel graag de beeldengroep van op 't Zand naar hier verhuizen. Zoals bekend verzette de eigenares zich daartegen. Wij kregen van de rechter voorlopig gelijk, maar er kan nog altijd een procedure volgen. Ik hoop dat we erin slagen om het kunstwerk erbij te krijgen. Dat zou een mooie toekomst zijn. Maar ook als het niet lukt, wordt dit een mooi project."





Tegen komende zomer moet niet alleen 't Zand, maar ook het park klaar zijn. (BHT)