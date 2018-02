'Mensonwaardige gevangenissen in België': Nederland wil mededader dodelijke steekpartij nog niet uitleveren 09 februari 2018

02u51 3 Brugge De mededader van de dodelijke steekpartij op de Markt van Brugge wordt voorlopig niet uitgeleverd aan ons land. Volgens het Nederlandse gerecht kan België niet garanderen dat gevangenen in ons land menswaardig worden behandeld. Een nieuwe kaakslag voor de nabestaanden van Mikey Peeters.

Steven V.G. (24) raakte in 2014 betrokken bij de dodelijke steekpartij waarbij Mikey Peeters (19) stierf. Zijn kompaan vluchtte weg naar Tsjetsjenië en is sindsdien spoorloos. V.G. gaf zich de volgende dag aan bij de politie. De voorbije jaren werd de verdachte al vier keer aangehouden en terug vrijgelaten. De oorzaak is dat de man steeds zijn voorwaarden schond. De laatste keer kreeg hij een enkelband, waarna hij op 27 november vorig jaar van de radar verdween. Drie weken later kon hij geklist worden in Amsterdam. Hij werd opgemerkt door geluidsoverlast op een feestje, waarna de politie zag dat V.G. geseind stond en hem in de boeien sloeg.





Opnieuw vrij?

België vroeg om zijn uitlevering, maar keert voorlopig van een kale reis terug. Het Nederlandse gerecht weigert omwille van de 'mensonwaardige omstandigheden' in de Belgische gevangenissen. De afgelopen dagen werd bekend dat heel wat gedetineerden op een matras op de grond moeten slapen. Dat nieuws raakte ook tot in Nederland. Door de beslissing bestaat de kans dat de twintiger weer op vrije voeten komt. Er staat namelijk een maximumtermijn op de periode dat hij in een buitenlandse gevangenis gehouden kan worden. De enige oplossing is dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) garanties geeft op een 'menswaardige' behandeling. (MMB)