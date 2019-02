“Meer tafels en stoelen moet kunnen”: Brugge wordt soepeler voor winterterrassen Nu is slechts één rij toegelaten Bart Huysentruyt

26 februari 2019

22u51 0 Brugge De stad Brugge gaat vanaf volgende winter soepeler optreden voor winterterrassen aan cafés en restaurants. Nu mogen uitbaters slechts één rij tafels en stoelen zetten. “Maar voor plaatsen zoals de Markt willen we meerdere rijen toelaten, als ze niemand hinderen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De heerlijke lentedagen doen de Brugse winterterrassen vlotjes vollopen. Het is op de Markt vechten voor een vrije plek. Horeca-uitbaters mogen hun vaste terrasconstructies pas opbouwen vanaf half maart en breken ze in Brugge weer af midden november. Tijdens de winter mag enkel een rij tafels en stoelen buiten staan, op voorwaarde dat ze ‘s avonds weer binnengehaald worden.

Meer rijen

“De lentedagen in februari zijn uitzonderlijk, maar we begrijpen de vraag", zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die antwoordt op een voorstel van raadslid Nele Caus (N-VA). Het nieuwe stadsbestuur steunt het idee om meer rijen toe te laten. “Maar dan moet de straat of het plein er zich wel toe lenen. We kunnen geen extra rijen toelaten in straten waar het voetpad volledig ingenomen zou worden. Op de Markt kan het bijvoorbeeld wél. We zullen wel duidelijk moeten afbakenen, zodat hulpdiensten of koetsen nog vlot kunnen passeren.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) postte een paar weken geleden nog een foto van terrassen in Mechelen op haar Facebookpagina. Ze liet toen al verstaan dat zij voorstander was van meer terrassen. “Als het in Mechelen kan, dan zeker ook in Brugge”, vindt ze.

Vernieuwen

De soepelere regeling voor winterterrassen doet ook hopen op nieuwe vaste zomerterrassen, waar al lang over gepraat wordt. Nu moeten die verplicht vier maanden op stal. Er is een plan om die periode in te korten, al wil niemand van het stadsbestuur dat officieel bevestigen.

De vraag van enkele horeca-uitbaters op de Markt om die vaste constructies van twintig jaar oud te vernieuwen, is bekend bij burgemeester Dirk De fauw. “Ik sta achter die vernieuwing. Maar dan moet iedereen meedoen.”

Onroerend Erfgoed Vlaanderen doet lastig omdat de Markt een beschermd stadsgezicht is en er dus geen aanpassingen mogen komen. Volgens de Vlaamse administratie moeten de nieuwe terrassen opnieuw de groene kleur hebben. “Ik vind dat een beetje absurd", zegt De fauw. “We willen dat oplossen.”

Geldmuntstraat?

Ook vanuit de winkelstraten klinkt een steeds luidere vraag naar terrassen. Nu is dat nog verboden. Volgens raadslid Sandrine De Crom (Open Vld Plus) kunnen terrassen de beleving van de winkelstraat alleen maar verbeteren. “In winkelstraten zelf laten we liever geen terrassen toe, omdat ze het shoppen lastiger maken”, reageert de burgemeester. “Maar in samenspraak met de winkeliers kan het wel een optie zijn om tijdens autoluwe dagen, zoals elke zaterdag, terrasjes toe te laten.”