“Meer haltes op avondlijn Sint-Pieters zijn nodig” Bart Huysentruyt

25 maart 2019

12u25 0 Brugge De sp.a-kandidaten uit Brugge voor de Vlaamse en federale verkiezingen willen meer haltes op de avondlijn in Sint-Pieters.

Enkele jaren geleden schrapte De Lijn enkele haltes op avondlijn 92, de lijn die na 20 uur de Brugse binnenstad met de deelgemeentes Sint-Pieters, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge verbindt. Voor de deelgemeente Sint-Pieters zijn meerdere haltes geschrapt. Sindsdien stopt de avondlijn slechts nog aan enkele haltes op de Blankenbergse Steenweg. “Het grootste stuk van Sint-Pieters wordt op die manier niet meer bediend en dat is heel jammer voor de vele inwoners van Sint-Pieters die het openbaar vervoer willen gebruiken voor bijvoorbeeld een avondje uit in het centrum”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht. “De afslanking van de avondlijn betekent dat inwoners van de wijk tussen de Berkenstraat en het Jezuïetengoed bijvoorbeeld meer dan een kilometer moeten stappen om de avondlijn te kunnen nemen.” De Brugse kandidaten van sp.a pleiten voor meer investeringen door De Lijn in avondlijnen op meer plaatsen in Brugge. De Brugse kandidaten zijn, naast Lambrecht, Mieke Hoste, Mathijs Goderis, Barbara Roose, Maxim Vandekerckhove en Bruno Vanhove.