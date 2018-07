"McDonald's blijft sowieso in Brugge" GEEN STEK IN NIEUW WINKELCENTRUM, MAAR... MATHIAS MARIËN

28 juli 2018

02u40 0 Brugge Het nieuwe winkelcentrum langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis opent op 24 augustus de deuren. Over de toekomst van McDonald's, dat er géén stek krijgt, is nog geen duidelijkheid. "We hebben alleszins de ambitie om in Brugge actief te blijven", klinkt het bij de fastfoodgigant.

Begin vorig jaar startten de eerste sloopwerken op de site waar jarenlang de diensten van watermaatschappij TMVW in Brugge gevestigd waren. De watertoren was het enige wat overeind bleef. Daarmee verdween een vertrouwd zicht in de deelgemeente van Brugge. Maar het maakt plaats voor een gloednieuw winkelcentrum. Enkele maanden geleden opende Delhaize er al de modernste vestiging van het land. Met een oppervlakte van 2.500 vierkante meter is het meteen ook een van de grootste. Eind augustus openen de vier andere winkels. Goed voor 4.000 vierkante meter extra winkelplezier. "Er waren heel wat gegadigden. De locatie is dan ook top. Bovendien is het extra interessant om vlakbij een retailer gevestigd te zijn", aldus promotor Dirk Oyaert.





Opening

Op 24 augustus is het eindelijk zover: zowel ZEB, JBC, Bel&Bo als Torfs openen die dag voor het eerst hun deuren op de nieuwe locatie. Opmerkelijk is dat alle vier de ketens al enkele jaren langs de Maalse Steenweg zijn gevestigd op een steenworp van de huidige plaats. Wat met de vrijkomende panden van de oude vestigingen zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Vast staat dat er op de huidige locaties een uitverkoop bezig is. Behalve de winkels komen er rond het winkelpark ook een pak parkeerplaatsen bij. De komst van de modeketens betekent wel dat er geen plaats is voor McDonald's in het nieuwe complex. De hamburgerketen was één van de gegadigden. De fastfoodgigant wou een drive-in blijven aanbieden, maar daar was in de nieuwe plannen geen plaats voor. Daarmee wordt de toekomst van McDonald's op de site rond de watertoren ernstig bedreigd. Zowel het restaurant als het Q8-tankstation gaan vanaf midden 2020 immers tegen de vlakte. Een kleine ramp voor de liefhebbers.





Oplossing

"Onze Brugse klanten hoeven nog niet meteen te vrezen", reageert Kristel Muls van McDonald's. "Ons huidige contract loopt nog een tijdje door. Op korte termijn verandert er dus niks. Wat de toekomst betreft, bestuderen we verschillende pistes. Eén van die opties is om alsnog op de huidige locatie te blijven. Maar de kans is bestaat dat we verhuizen naar een andere plaats in de omgeving." Bij de hamburgerketen wordt benadrukt dat het absoluut de bedoeling is om een restaurant mét drive-in te blijven hebben in de rand van Brugge. "We hebben nog een vestiging in het centrum, maar die is op een totaal ander publiek gericht. De Brugse liefhebbers van McDonald's kunnen dus op hun twee oren slapen", besluit Kristel Muls.