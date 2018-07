"Massale steun sleurde ons erdoor" CARWASH WILDEMEERSCH GAAT JAAR NA BRAND IN SEPTEMBER WEER OPEN SIEBE DE VOOGT

05 juli 2018

02u29 0 Brugge Een jaar na de zware brand opent carwash Wildemeersch in september opnieuw de deuren. Voor zaakvoerder Mike Wildemeersch (38) en zijn gezin komt zo bijna een einde aan een turbulente periode. "Het valt bijna niet te beschrijven wat we hebben moeten doorstaan, maar dankzij de massale steun zijn we blijven doorgaan."

Van een allesverwoestende brand tot een laffe inbraak. Oostkampenaar Mike Wildemeersch (38) en zijn gezin maakten het afgelopen jaar zowat alles mee. Toch is er stilaan licht aan het einde van de tunnel, want aan de Rampe is bijna een gloednieuwe carwash zichtbaar. "De opening is gepland voor september, al is er nog geen concrete datum gekend", zegt Mike. "De werken schieten bijzonder goed op. De volledige ruwbouw staat er al. Woensdag wordt er binnen gegoten en een dag later ook buiten. Als alles volgens plan verloopt, wordt op 16 juli onze nieuwe machine geleverd. Dan kunnen we echt opnieuw spreken van een carwash." Dat carwash Wildemeersch zo snel opnieuw de deuren kan openen, is een waar huzarenstukje. Mike maakte immers flink wat tegenslagen mee.





Inbraak

Nadat de brand op 31 augustus vorig jaar zijn zaak én privéwoning in de as legde, werd er drie maanden later nog eens ingebroken in het half afgebroken gebouw. De buit bedroeg meer dan 1.500 euro aan werkmateriaal. "Het valt bijna niet te beschrijven wat we allemaal hebben moeten doorstaan. Het was telkens slikken en doorgaan. De massale steun die we van iedereen gekregen hebben, heeft er ons telkens opnieuw door getrokken" De nieuwe carwash zal flink wat veranderingen ondergaan. "Het gebouw is in totaal vijftien meter langer. Dat wordt vooral merkbaar aan onze wasketting die met tien meter wordt uitgebreid om efficiënter te kunnen werken. In onze vorige zaak hadden onze klanten soms wat moeite met de korte bocht om de carwash binnen te rijden. Hen kan ik geruststellen, want dat probleem hebben we aangepakt. Verder komt er in de carwash een overdekte zelfstofzuigerplaats met in totaal zeven stofzuigers. Tegen november moeten we ook over een volledig automatisch betaalsysteem beschikken." Voorlopig gaan Mike en z'n gezin nog niet opnieuw achter de carwash wonen. "De privéwoning zal wellicht pas af zijn tegen april volgend jaar. Het huis staat in tegenstelling tot vroeger los van de zaak. Stel dat er ooit nog eens brand uitbreekt, hebben we wel onze woonst nog. Al hopen we natuurlijk dat we zoiets nooit meer moeten meemaken."